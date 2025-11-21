成功嶺替代役男偷連長私車逃兵！成功闖關原因曝光…安檢衛兵認證不認人

記者吳泊萱／台中報導

成功嶺發生離譜逃兵案，26歲替代役男假借上廁所，偷連長私車逃離營區。（圖／記者吳泊萱拍攝）

台中成功嶺爆發役男偷車逃兵離譜案件，昨日（20日）替代役270梯次一名26歲李姓役男入伍服役，疑因不適應軍中環境，趁上廁所時脫隊，跑到停車場偷走1名連長的私車，並連夜開回台北住處。經調查，李男不只偷車，還冒用車證及連長身分欺騙衛兵，才順利通過哨站，目前竊盜罪已交由警方偵辦，軍方也同步報請憲兵隊偵查，追究相關責任。

內政部役政司表示，李男於昨日下午2時赴成功嶺報到，到了晚間9時，部隊在教室進行裝備發放、資料填寫時，李男聲稱要上廁所，幹部連同其他要上廁所的替代役男一同帶至廁所，李男疑似趁機翻窗逃跑。

據悉，李男疑似跑到營區停車場附近埋伏，期間一名連長正好開私車進營區拿東西，因沒有拔車鑰匙就下車，車子被李男偷走，開出營區。新訓單位及幹部在營區搜尋1小時未果，通知家長，家長則在今天凌晨2時回電，表示李男已返回台北住家。

對於李男偷車離營爭議，軍方表示，成功嶺內部有許多不同單位，車輛進出營區都必須查核通行證，但因通行證上沒有照片，只有所屬單位及姓名，衛兵都是認證放行。李男因偷走連長私車，又冒用通行證及連長身分，才成功闖關。

軍方表示，連長發現愛車失竊後，立刻報警處理，目前失竊車輛已在北部尋獲，警方已通知李男到案說明，後續將依竊盜罪移送偵辦。

另外，針對李男冒用車證及連長身分欺哄哨兵出營行為，軍方也同步報請憲兵隊偵查，追究相關責任，並加強門禁管理。

