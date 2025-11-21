成功嶺替代役男入營當晚偷連長車開回家 替代役中心將依規處置

台中成功嶺一名李姓替代役男昨天下午入營受訓，晚間藉故要上廁所，疑似從窗戶爬出並竊走一名連長的轎車駛出營區，今天經家屬通報李男已返回住處，替代役中心後續將依規定處置，涉竊案部分警方將依法偵辦。

台中成功嶺一名替代役男20日晚間藉故上廁所，疑似從窗戶爬出並離開營區，管理人員晚間點名發現役男失蹤，動員連夜找人。（示意圖／中央社資料照）

內政部役政司替代役訓練及管理中心今天表示，替代役270梯次李姓役男，昨天下午2時入營，當天晚間9時40分在教室領取裝備、填寫資料，李男稱要如廁，由幹部集體帶隊至廁所。

替代役中心表示，待役男如廁後點名，幹部發現李男失蹤，疑從窗戶爬出並離開營區，立即動員連夜找人，經通報家屬後，確認李男今天凌晨已返回北部住處，因役男情緒不穩，已先請家屬代為請病假，後續將依規定行政處置。

台中市警局烏日分局今天表示，警方20日晚間11時，接獲成功嶺營區一名連長報案稱，停放在營區內的自小客車遭竊，經調閱相關資料，疑為失蹤役男涉案。經確認遭竊車輛已於北部尋獲，警方將通知涉案人到案說明並依法偵辦。