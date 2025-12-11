成功嶺替代役男好兇 出手猛毆副中隊長害腦震盪

成功嶺一名替代役男竟打傷正副中隊長。（圖／翻攝自Google Maps）





成功嶺替代役訓練班日前爆發役男失控施暴事件，一名王姓役男因不滿中隊長糾正及副中隊長提及懲處，竟徒手痛毆長官，造成杜姓中隊長胸部、頸部及下巴多處受傷，沈姓副中隊長更因此遭受輕微腦震盪。檢方經偵查後，認定王姓役男犯行明確，已依兩項傷害罪嫌正式提起公訴。

檢方指出，首起施暴事件發生於2025年6月19日上午，王姓役男在替代役訓練班上課時打瞌睡，遭杜姓中隊長依規定糾正。王男竟情緒失控，當場對杜姓中隊長揮拳攻擊，導致杜男左前胸、頸部及下巴等多處受傷。

事隔不到兩個月，於同年7月24日，王姓役男又在營舍走廊遭遇曾告知將執行違紀懲處的沈姓副中隊長。王男心生不滿，再度揮拳重擊沈男的左臉及後枕部，造成沈男挫傷並出現輕微腦震盪。兩名受害長官事後均依法提告，內政部也同步將此案件函送偵辦。

王姓役男在偵訊時坦承其行為，並供稱是「無法控制情緒才動手」。檢方綜合調閱的監視器畫面、兩名被害人的明確指證以及驗傷報告等事證，確認王男的犯行。檢方認定其首次攻擊行為涉犯妨害公務及傷害兩罪，將從重論以傷害罪；第二次行為則單純涉犯傷害罪。由於兩次行為的犯意各別，檢方請求依刑事訴訟法對其分論併罰，以維法紀。

