成功嶺替代役男驚傳逃兵 開走連長車子...回家睡大覺

成功嶺驚傳替代役男開走連長車子，逃兵回家；照片是替代役男示意圖。內政部提供



成功嶺驚傳替代役男逃兵！《記者爆料網》獨家報導，270梯次替代役男在20日晚間偷走連長車鑰匙，之後開著連長的車跑回家，家屬今（21）日早上發現人怎麼在家，主動通報。

成功嶺替代役男管理單位證實替代役男落跑，今(21)日早上已經尋獲人，在家裡「休養中」。至於偷車一事，目前已展開調查，並研議接下來議處。

更多太報報導

人妻婚內約砲玩3P、爽喊「解鎖外籍」！綠帽夫1顆痣認出是她...離婚獲賠

噁運將爬後座性侵…22歲女「子宮、陰道」全受損 拒絕再沉默！「為何像是我犯了罪？」

尪車禍變植物人！老婆「詭懷3胎」還登記婚生子女 真相驚人