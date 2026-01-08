成功嶺營區反毒、反詐宣導 建立正確防範觀念

記者張雅淳／綜合報導

為強化官兵反毒及反詐騙意識，臺中成功嶺營區日前與「曉水珠心靈之旅」合作，辦理民國115年成功嶺「曙光詐現」－反毒、反詐騙宣傳活動，由陸軍步兵302旅政戰主任王上校主持，邀請周嘉麗、王燦、王中平、金志遙、SVETA心動女孩等知名藝人現場演出，並透過專題講座、電影播放及有獎徵答，寓教於樂，協助官兵建立正確防範觀念。

王主任指出，投資詐騙、網路交友誘騙及個資外洩等手法，常利用人性弱點使人誤判情勢，除造成被害人金錢上的損失外，更危害社會秩序及彼此之間的信任感，提醒官兵面對相關情況應保持冷靜，確實查證、避免私下處理，以降低受騙風險；並強調，各級幹部應於日常管理與關懷中主動察覺官兵異狀，適時提供輔導協助，尤其官兵使用網路與社群平臺時亦須提高警覺，落實「二不一要」作為，盼透過持續宣教，全面提升部隊反詐騙防護能力。

陸軍成功嶺營區辦理反毒及反詐騙宣導活動，建立官兵正確觀念。（302旅提供）