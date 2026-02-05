成功嶺爆貪污！財務士欠300萬債「A走6萬公款」為還款 下場慘了

記者林意筑／台中報導

成功嶺某財務士私吞款項為了還債務。（圖／資料照）

2024年時，有名施姓男子在成功嶺營區擔任陸軍104旅財務士，但因個人投資失利欠債300多萬元，竟私吞原本要支付給廠商的款項，約6萬多元，因營部幹部遲遲等不到施男繳回廠商收據，經追問下全案曝光，軍方介入調查後汰除施男軍職，法官一審依貪污治罪條例判處2年7月徒刑，褫奪公權2年；近期台中高分院駁回上訴，維持原判。

據了解，2023年至2024年5月間，施男在成功嶺營區擔任陸軍步兵104旅步兵第4營戰鬥支援連中士預算財務士，主要負責營部內的現金管理，及各項款項收支、出納業務。但由於施男投資失利，欠下約300萬元債務，竟萌生不法念頭。

2024年3月21日，施男從營部現金櫃檯領出貨款共13萬餘元，原本預定要支付給五金行、塑膠公司及肥皂工坊等廠商，但他卻向各廠商共支付約6萬餘元，其餘6萬餘元則帶回租屋處，打算用來償還私人的債務。由於依往常，施男向廠商繳款後就會將收據繳回營部，但施男這次卻遲遲未繳回，引發幹部注意，經追問之下才發現款項去向異常。

全案曝光後軍方立即介入調查，並將施男遭汰除軍職，由憲兵隊移送檢方偵辦，台中地院審理時，施男坦承犯行，並全數繳回侵占款項，法官考量他犯後態度尚可，展現悔意，但其身為現役軍人卻侵占公有財物有損國軍形象與公務廉潔，仍依現役軍人犯侵占公有財物罪，兩罪合併判處有期徒刑2年7月，褫奪公權2年。

對此施男認量過重不服判決，主張侵占金額不高、被害對象不同，請求再減刑，台中高分院近日審理後認為，一審已依法減刑，量刑並無不當，駁回上訴維持原判，全案仍可上訴。

