aespa登紅白遭抵制！10萬網連署反對 NHK高層表態回應了

【緯來新聞網】南韓女子團體aespa受邀參加日本年末大型音樂節目《紅白歌唱大賽》，卻因中國籍成員寧寧（NingNing）過往社群貼文，再度捲入爭議。

南韓人氣女團aespa成員Giselle（左起）、寧寧、Winter、Karina。（圖／翻攝IG）

日本網友翻出她2022年曾分享過一盞設計為「原子彈蘑菇雲」造型的檯燈，引發部分民眾強烈反感，認為該行為對過去日本廣島與長崎原子彈爆炸的歷史傷痛不敬。該爭議迅速擴大，目前已有超過10萬人連署要求aespa退出節目，成為今年紅白最大風波。

南韓人氣女團aespa成員寧寧遭抵制。（圖／翻攝X）

日本網路社群的反應，連署內容指出寧寧的貼文「缺乏同理心」、「輕忽歷史傷痕」，並認為在中日外交敏感的氛圍下，她的舉動無法被接受。連署平台change.org上的提案更強調，這並非單純針對某一韓團，而是關乎「對歷史與文化的基本尊重」。



該話題在社群平台X上迅速登上熱門榜單，討論不斷升溫。不少支持者認為aespa應退出演出，以示對受害者的敬意；但也有人質疑，這波聲浪是否受到政治因素影響，被放大解讀。



面對外界壓力，日本放送協會（NHK）媒體總局長山名啓雄於11月19日首次回應，表示：「我們理解日中之間的背景，希望她們仍能照計畫演出。」同時指出，目前尚未對aespa的出場安排做出變更。NHK會長稻葉延雄也補充表示，希望透過紅白向觀眾傳遞和平的訊息。

