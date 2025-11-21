成功嶺驚傳逃兵！替代役男「尿遁」落跑 疑開連長車回家睡覺

台中市成功嶺營區驚傳一樁離譜逃兵案。（翻攝自維基百科）

台中市成功嶺營區驚傳一樁離譜逃兵案！1名替代役男子昨日入營報到，晚間竟假借上廁所名義趁隙逃離營區，疑似竊取連長轎車鑰匙開車逃離，營區緊急通報家屬，才知他已返回家中。

綜合《三立新聞網》《ETtoday》報導，初步了解，涉案人為270梯次的役男，昨（20日）14時入營報到，不過21時許藉口要上廁所，卻疑似從窗戶爬出，疑似在晚間趁隙偷走連長的車鑰匙，接著開著連長的車出營，一路北上返回台北住家睡覺。

直至集合點名時才發現有人失蹤，替代役訓練中心獲報後四處尋人。經營區通報家屬，落跑的役男於午夜返回家中，但因情緒不穩定，先在家中約束觀察，詳細案情仍待釐清。此外，軍方目前正在議處後續程序。

