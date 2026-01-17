成功嶺「天兵」休假熬夜打遊戲、回營站哨竟睡翻！遭檢起訴最重判5年

成功嶺一名龍姓陸軍上兵去年9月凌晨站哨時呼呼大睡，近日遭檢方起訴。成功嶺示意圖。翻攝Google Map



成功嶺一名龍姓陸軍上兵去年9月凌晨站哨時，竟因前一天休假熬夜打線上遊戲導致精神不濟，索性在哨點呼呼大睡，沒想到竟被營區最高指揮官旅長親自抓包，還有營區監視器畫面為證，檢方近日偵結，依「衛兵哨兵廢弛職務罪」正式起訴，最重可判5年以下徒刑。

成功嶺營區去年9月4日發生這起離譜事件，時任陸軍302旅的龍姓上兵當天負責在凌晨4時到6時擔任營區3號門的門衛哨長，當天凌晨4時50分左右，他看查哨官完成例行查核離開，竟直接盤腿坐上崗哨旁的摺疊桌睡翻，似乎忘記自己肩負營區出入口安全重任。

龍男原本以為自己已經安全度過查哨，沒想到人算不如天算，營區最高長官302旅旅長在清晨5時7分左右，親自前往查哨，竟發現門口哨兵坐著呼呼大睡，龍男當場被抓包，驚醒後還一臉錯愕，隨即遭通報調查，整個過程全被營區3號門監視器完整拍下，成為證據。

檢憲查出，龍男在前一日休假期間，沉迷線上遊戲「不眠不休」，幾乎整晚沒睡，但他似乎過度相信自己的體力，收假返營後仍照表排哨。經台中地檢署認定，龍男身為哨長，明知執勤期間須保持警戒，卻仍因私人行為導致廢弛職務，已嚴重影響營區安全，偵結後依《陸海空軍刑法》第34條第1項「衛兵哨兵廢弛職務罪」將其起訴。

