成功嶺「天兵」實錄！ 上兵熬夜打遊戲 站哨睡翻被起訴

〔記者許國楨／台中報導〕成功嶺又傳「天兵」實錄！一名陸軍上兵因為休假熬夜打遊戲，凌晨站哨時撐不住，一見查哨官查哨完畢後就盤腿坐下來睡翻，結果被營區最高指揮官旅長親自抓包，檢方近日偵結，依「衛兵哨兵廢弛職務罪」正式起訴，最重可判5年以下徒刑。

這起離譜案件發生在去年9月4日的成功嶺營區，時任陸軍302旅的龍姓上兵，當天負責擔任成功嶺3號門的門衛哨長，執勤時段為凌晨4點到6點，肩負營區出入口安全重任，不過，龍男顯然高估了自己的體力。

廣告 廣告

檢憲調查發現，他在前一日休假期間，沉迷線上遊戲「不眠不休」，幾乎整晚沒睡，收假返營後仍照表排哨，當天凌晨4點50分左右，查哨官完成例行查核離開後，龍男瞬間斷線，竟直接盤腿坐上崗哨旁的摺疊桌，「一秒入睡」，完全忘了自己仍在站哨。

諷刺的是，命運沒有打算放過這名「愛睏哨兵」，短短17分鐘後，約清晨5點7分左右，302旅旅長親自前往查哨，赫然發現門口哨兵坐著呼呼大睡，當場抓包，龍男被驚醒後一臉錯愕，隨即遭通報調查，整個過程全被營區3號門監視器完整拍下，成為關鍵鐵證。

台中地檢署認定，龍男身為哨長，明知執勤期間須保持警戒，卻仍因私人行為導致廢弛職務，已嚴重影響營區安全，偵結後依《陸海空軍刑法》第34條第1項「衛兵哨兵廢弛職務罪」將其起訴。

【看原文連結】

更多自由時報報導

廉價殘渣油混充「頂級橄欖油」 堡晟、楓緣公司父子3人180萬交保

全台139名高階警官異動 北市警局長、刑事龍頭分由林炎田、邱紹洲接掌

台美關稅15％懶人包來了 對中國台商衝擊最嚇人

「最美政戰士」自願調東引服役 葉采青自曝射擊打靶糗事

