成功嶺「天兵」通宵打電玩站哨睡著 慘遭軍法起訴

即時中心／徐子為報導



一名龍姓男子為陸軍302旅上兵，去（2025）年9月間凌晨在成功嶺站哨時，因前一天熬夜玩線上遊戲，導致他精神不濟，值勤站哨時竟睡著，被旅長查哨時發現送辦，案經中檢偵辦後，日前依違反《陸海空軍刑法》起訴。





台中地方檢察署起訴書指出，龍男為陸軍步兵302旅上兵，於去年9月4日凌晨4時至6時，擔任成功嶺營區三號門衛哨勤務，為哨長，負責營區安全維護。



然而，龍男因前一日休假時，晝夜玩線上遊戲，導致他值勤時精神狀況不佳，當天4時50分許，待查哨官查哨後，便立刻盤腿坐於崗哨旁摺疊桌上，馬上睡著而廢弛職務。



17分鐘後，也就是清晨5時7分，該旅旅長親自查哨，赫然發現門口哨兵坐著呼呼大睡，當場抓包當場抓包，龍男被驚醒後一臉錯愕，隨即遭通報調查。而整個過程也全監視器拍下，成為關鍵鐵證。



中檢偵辦後，認定龍男涉犯陸海空軍刑法衛兵哨兵廢弛職務罪，於12日依法起訴。





