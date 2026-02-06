成功嶺18歲新兵打靶意外現況曝 網散布傷勢照遭檢方起訴

台中市 / 林彥廷 綜合報導

台中成功嶺去年9月22日下午發生打靶事故，邵姓義務役男因不明原因擊發致左臉受傷，而役男受傷的照片也在網路上瘋傳。台中地檢署偵辦後今（6）日表示，疑因邵男自行操作槍枝不慎所致。而散布傷勢照片的部分，檢方也依違反個資法起訴，其中，黃姓女版主求刑1年、張姓軍官求刑10月、周姓男子求刑8月。

陸軍十軍團234機步旅於去年9月22日下午4點多，在成功嶺進行T91步槍射擊訓練時邵姓士兵發生打靶事故，致左側顏面等處嚴重受創，經送往烏日林新醫院後轉往三軍總醫院治療，目前生命跡象穩定。

台中地檢署表示，全案指派軍法專組柯學航檢察官指揮偵辦，槍枝送陸軍台中甲型聯保廠及刑事警察局鑑定，結果均認槍枝外觀完整，槍管、保險及相關機械結構正常，並無膛炸，另就槍枝留存DNA 採驗鑑定結果，僅檢出與邵員DNA-STR型別相符之生物跡證，未發現他人DNA。檢視邵男所戴戰術頭盔，研判遭彈頭由下往上撞擊帽緣。

檢察官也勘驗當日靶場射擊過程影像，確認現場有安全軍官在射手後方警戒待命；邵員於立射階段即將完成全部射擊時（已完成臥射及跪射），在槍枝內尚餘最後一發子彈之情形下，先行收槍，並於持槍姿勢中突然擊發該最後一發子彈，隨即後仰倒地，造成左側顏面等處創傷，足認受傷子彈是由其本人所持槍枝擊發，並無外力介入。

依刑事局彈道重建模擬結果，研判彈道方向自邵男上顎左側門牙處進入，往左眼方向行進，造成左側顏面創傷，續而向上撞擊戰術頭盔左前方帽緣處。

檢方研判，參以邵男先前射擊訓練中，曾有完成射擊後未即時關閉槍枝保險的個人操作習慣等情狀，尚不能排除為邵男自行操作槍枝不慎所致，本案槍擊事故查無應負刑事責任之人。

此外，邵男傷勢在網路中流傳照片，經中檢指揮警方、台中憲兵隊擴大偵辦，經調閱IP位址等資料後，通知涉案的12人，包括陸軍的張姓軍官、蕭姓士官、桃園航警保大的楊姓警員，以及臉書社團黃姓女版主等人到案說明。

檢方偵結後依違反個人資料保護法第41條非法利用個人資料罪嫌將黃姓女版主等人起訴，其中，黃姓女版主求刑1年、張姓軍官求刑10月、周姓男子求刑8月。

