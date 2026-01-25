成功徒手登頂台北101！霍諾德下一步計劃曝光
[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導
40歲美國攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（25）日成功徒手攀登台北101，全程只花91分鐘完成。事後在記者會上，他分享心情表示，起攀前難免緊張，但隨著高度增加，反而逐漸放鬆，成功完成這次挑戰。
霍諾德也透露，其實早在10年前第一次看到台北101時，就曾萌生攀爬的想法，但要尊重台北101公司，提案申請並獲得同意，準備過程相當漫長。歷經多年規劃與等待，這次終於如願登頂，讓他感到相當開心。
至於下一步計畫，霍諾德笑說，短期內最重要的是好好休息，也要多陪伴家人。他強調，自己每天都會為生活設定目標，持續訓練、不斷前進，但不會執著一定要再挑戰像台北101這樣的高塔，攀爬活動有許多因素考量，需天時、地利、人和才能完成。
對於成家生子後是否多了顧慮，他表示對攀岩的熱情不變，只是行動上會更加謹慎，而妻子也笑說，「有時候有些提案，我會跟他說，這沒那麼適合成家的男人」，但只要他下定決心，依舊會全力支持。
