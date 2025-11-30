成功捧紅WEWE林佑威、李威！經紀人揭走錯這一步 慘賠陷嚴重憂鬱：去掉半條命

林佑威（左）主演的偶像劇《聖夏零度C》慘賠收場。創意大群組提供

娛樂圈知名經紀人林貴敏甫以《魔女有條件》入選金馬創投Series項目，同時又創作《女支者遭咯》榮獲優良電影劇本優等獎，卻揭露20年前的「傷痛」，竟源自成功打造WEWE雙人組、捧紅李威和林佑威後，草率決定自製拍攝第一部偶像劇《聖夏零度C》。

林貴敏從唱片A&R出身，經歷台灣流行音樂最輝煌的90年代，與張惠妹、王傑、張雨生等天王天后御用攝影師潘重威共同成立「創意大群組」，一起開唱片公司、簽藝人，結果自製拍攝偶像劇讓公司慘賠，陷入嚴重憂鬱。

兩人是唱片老手，卻是戲劇小白，因沒有找對專業人而讓公司因拍戲賠得一蹋糊塗，這條學費幾乎耗掉兩人的半條命，尤其一度讓林貴敏完全喪失自信心。所幸，在最困難的時候，另一半潘重威硬撐起公司的一切，幫助她逐漸恢復，並鼓勵她重拾文筆，開始創作。

潘重威和林貴敏成功打造林佑威（左）與李威組成的WEWE，轉成影視全方面的經紀人。創意大群組提供

土法煉鋼自學編劇！作品獲獎卻遇疫情封關

一開始決定寫劇本時，林貴敏幾乎買了成套的編劇工具書，討教了許多圈內知名編劇如何寫劇本，前輩給的都是同一句話：「妳寫就對了！」然而，面對空白的稿紙仍讓人莫衷一是，於是她想出最原始的笨方法，就是把當時正紅的韓劇《來自星星的你》一邊看一邊按戲劇演出的畫面場次，完完整整把它紀錄下來，整個的自學過程，還真讓她找到寫劇本的手感。

於是第一次和潘重威聯手編寫的黑色喜劇《誤步歧途》，意外獲得2020年文化部電視節目劇本創作獎的佳作，獲獎後，全世界便進入新冠肺炎的封閉期，造成公司藝人在那段期間的運作幾乎停擺，自然推動拍攝也失利。

潘重威（左）和林貴敏合作35年，是工作夥伴也是人生伴侶。創意大群組提供

爾後，林貴敏又以《迴圈》獲得第16屆拍台北電影劇本甄選，潘重威日前開發成至少8集的電視影集企畫案，重新命名為《魔女有條件》，並入選了本屆的金馬創投，甫被來自台灣、新加坡、香港、馬來西亞的平台以及投資方預約額滿，4天內進行共37場密切緊湊的創投會議，說話說到聲音都啞了。

金馬創投獲「補考」機會！打造「記者跑路」新故事

回歸創作人本色的林貴敏和潘重威，金馬創投讓他們再度投身製作戲劇有了一個嶄新的開始，兩人笑稱是工作人生的補考機會，難得的是，在創投期間，林貴敏還以《女支者遭咯》與任教於台北海洋科技大學的新媒體學程助理教授宋志民合編，榮獲優良電影劇本的優等獎。

《女支者遭咯》描述一位娛樂記者同時遇到既糟糕又被迫需要跑路的遭遇，取材自身邊熟悉的記者友人，說的同是中年開啟第二人生的故事，潘重威說「創意大群組」更確立讓公司轉型往IP開發的方向經營，希望結合有志一同的影視創作人甚至優秀的演職人員，一起在台灣的影視產業路上努力實踐自己。



