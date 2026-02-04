成功攀台北101！霍諾德曝難忘體驗 讚天氣完美「玩得很開心」

美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）上月成功赤手獨攀台北101，創下史上在無保護狀態下攀登最高人工建築的紀錄。霍諾德在完成這項壯舉約一週後，接受了《路透社》的採訪，大談這場史無前例的挑戰。

1月25日，霍諾德攀登台北101。（圖／美聯社）

霍諾德坦言，自己需要更多時間、更廣闊的視野來消化這件事。相較於91分鐘的實際攀爬過程，這整件事最深刻的其實是整體的「探險過程」，包括事前準備工作、和朋友們相處的時光、在牆面上攀爬勘查路線與對天氣情況的壓力。

廣告 廣告

當日的天氣也令他印象深刻，「那天天氣太完美了，前幾天都是陰雨綿綿，但那一天卻是晴朗、美麗的藍天，讓整件事感覺好太多了」。

根據Netflix的數據，霍諾德「赤手獨攀台北101：直播」（Skyscraper LIVE）創下全球620萬觀看次數。

當被問及直播方式與現場觀眾的存在是否改變了他的準備方式或體驗時，霍諾德認為，直播對他的實際體驗影響不大。他更指出，直播的優點在於攀登完後就能回家，不像紀錄片需事後補拍特寫鏡頭和照片，進行許多後製作業。

霍諾德成功登頂。（圖／路透社）

至於他是否還會嘗試即時直播攀登？霍諾德表示，這次的經驗讓他「玩得很開心」，也願意再次接受類似挑戰，但他認為這不太可能成為攀岩文化的主流趨勢，部分原因是攀岩通常在偏遠的戶外進行。

他提到，1980年代和1990年代曾有攀岩者進行過類似的建築攀登表演，因此這並非史無前例，但他認為這種活動「比較像是每隔10、20年，偶爾出現一次的酷事」，不會成為下一個趨勢。

對於觀眾往往將攀岩的焦點放在風險而非技藝和樂趣上，霍諾德認為，這確實影響了人們對他作品的理解。

霍諾德在記者會上。（圖／路透社）

他指出，攀登摩天大樓之所以讓人震撼，是因為它超出多數人的日常經驗。他提到，「看菁英做他們訓練一輩子的事很正常。但不知為何，大家不會這麼看攀岩，而是會說，『太瘋狂了，為什麼要這樣做？』但我會回答，『哥們，你不是每個週末都在看拳擊嗎？』」

談及攀登的意義，霍諾德表示，人們的討論總是圍繞著風險、後果與極端情況，霍諾德認為這完全可以理解，「但爬上一棟建築物真的非常有趣。某種程度上，這像是我內心的小孩終於實現夢想」。他表示，「小時候仰望著建築，心想著若能爬上去『那該有多棒！』，長大後真的能做到，『那種感覺真的很酷』」。

對於未來願景，霍諾德說，他自己有很多想爬的目標，但他還有一份「全家一起攀爬」的願望清單，等2個女兒年紀大一點後能這麼做。他提到，東南亞有很多他未曾攀登過的攀岩路線，「我覺得那會是很棒的家庭經驗，也是孩子了解世界不同角落的絕佳機會」。

延伸閱讀

黃仁勳也讚！賴清德籲朝野過總預算 挺台美關稅協議

賴清德「好老師不如好書」說遭炎上 區桂芝：好總統可遇不可求

賴清德發布總統令！財政部次長李慶華已准辭職