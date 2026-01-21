成功救回工廠OHCA男子！竹圍消防分享「生命之鍊」關鍵6環節

謝男也於今日親自前往竹圍分隊表達致謝。圖：消防局提供

桃園市一名28歲謝姓男子，去(114)年11月8日上午於蘆竹區工廠工作時突然暈倒，消防局第三大隊竹圍分隊獲報趕抵現場確認患者已OHCA，立即施予急救。除實施CPR與AED電擊外，現場高級救護員憑藉專業，給予氣管內管與強心針等高級心臟救命術，於送往林口長庚醫院途中恢復呼吸心跳，經治療後康復出院。竹圍分隊長陳錦詮表示，此次案件歸功於家屬及早發現與救護同仁依平時訓練給予最完善的處置，謝男也於今(21)日親自前往竹圍分隊表達致謝。

竹圍分隊長陳錦詮表示，此次案件歸功於家屬及早發現與救護同仁依平時訓練給予最完善的處置。圖：消防局提供

為了提升大眾的急救意識，竹圍分隊也藉此成功案例向民眾推廣CPR心外按壓四技巧，用力壓、快快壓、胸回彈、莫中斷。此外，更積極提倡「生命之鍊」的六大環節，儘早求救、儘早高品質CPR、儘早電擊去顫、儘早進行高級心臟救命術、醫院整合性復甦後照護、復原照護。竹圍分隊強調，生命之鍊的前三步驟極為關鍵，且一般民眾即可進行，這對待救患者的存活機率有相當大的連結關係。

對於突發性心跳停止病患，竹圍分隊指出，若能立即實施CPR促進體內血液循環，提供氧氣至重要器官，同時準備AED電擊，可使心臟恢復正常跳動機率大幅提高。如附近無AED電擊器，民眾可持續進行心外按壓直到救護人員接手，每一秒的堅持都是改寫生命的關鍵。

