成功整合苗栗風箏文化美食活動 余文忠揭3日遊客破10萬活絡地方經濟

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／苗栗報導

「苗栗2025風箏文化暨客家美食節」活動，今年首度一連3天舉辦，苗栗市公所整合資源，將風箏節結合客家粄條節暨十大伴手禮頒獎活動、客家四炆四炒，遊客人數再創新高。苗栗市長余文忠表示，透過中華電信手機電訊大數據分析，3日遊客總人數共10萬1千683人，人潮多拉抬觀光行銷與在地美食特色推廣，活絡地方經濟。

「今年風箏節完美落幕，最主要感謝來自各地的遊客，以及承辦活動的公所同仁。」余文忠表示，相較於往年舉辦2天，今年風箏節首次辦理3天，經過討論後將公所資源整合，結合客家粄條節、四炆四炒辦桌，都成為留住遊客的關鍵。

中華電信大數據分析內容還顯示，10萬遊客人潮中，苗栗縣遊客佔74.9%、其餘以台中市、桃園市、新北市、新竹縣最多，另外還有來自澎湖、金門、連江、花東的旅客，未來苗栗市公所也將加強外縣市行銷，希望透過風箏節帶動苗栗的住房率。

地方盛事風箏節，首度連續舉辦3天。余文忠提到，非常感謝中油、長春、台肥、觀光署挹注經費，以及縣政府勞青處、衛生局配合菁市集、擺攤，讓活動豐富度提升。親子能夠開心同樂。他也指出，再次向企業主們爭取，明年一起支持風箏節活動盛事，讓更多小朋友可以拿到紀念風箏；此外，苗栗市代表會的支持肯定，也為公所團隊帶來莫大鼓勵。

余文忠亦藉此機會和大家預告，苗栗市公所活動滿滿，年底迎接聖誕晚會，美麗的街道布置也在進行中。另外，公所正如火如荼的為了明年爖做準備，鼓勵社區與親子報名參加爖活動。

余文忠強調，今年締造超過10萬人潮，成為市公所明年努力、突破的目標，也會用心再提升活動品質，以及擴大行銷宣傳，廣邀其他縣市遊客造訪，期盼再創人潮高峰，帶動地方觀光發展。

照片來源：苗栗市公所提供

