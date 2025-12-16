成功橋籃球場掉漆 通知廠商改善

民眾打完球雙手及籃球嚴重染色。（李姓網友提供）

記者王慕慈∕基隆報導

成功橋下籃球場使用率高，月前剛完成整修重漆換新籃框。近日有球友在臉書社團貼文指出，地坪掉漆嚴重，打完球後球鞋、籃球、雙手染色，成為「綠色浩克」，有人形容籃球變成「藍」球，地坪掉漆太嚴重；仁愛區公所據報，立刻派員拖地打掃，表示前幾天基隆大雨不斷，球場上摩擦係數大加上氣候潮濕，的確有油漆粉末，已通知廠商改善。

成功橋下籃球場剛整修就掉漆，仁愛區公所前往關切。（記者王慕慈攝）

有球友在臉書社團貼文指出，在成功橋下籃球場打完球後球鞋、籃球、雙手染色，還貼了分別是藍綠色的雙手與變色籃球兩張照片。區長李宗奇與當地里長陳世豐接獲反映後，數度到球場了解，現場打球的人都說「還好」，沒那麼嚴重；用手抹地板有油漆粉末，會找廠商檢討修正。

李宗奇表示，室外場比室內場掉漆快很多，室外場常見狀況，曬太陽後漆層化、變脆；下雨則水氣滲入，附著力下降；溫差大造成地坪熱脹冷縮。漆面自然剝離再被鞋子磨走，就算是新場地也可能掉漆。未來會定期補漆、重塗，並非掉漆就代表偷工減料，應是前幾天基隆連續大雨，潮濕加上球摩擦係數大造成，廠商承諾補漆改善。