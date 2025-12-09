成功減重50公斤！小禎揭瘦瘦針隱憂「肌肉量恐流失」

成功減重超過50公斤且多年未復胖的藝人小禎表示，雖然自己曾經使用過猛健樂的前身藥物來治療多囊性卵巢症候群，但後來便轉向健身房運動，不再依賴藥物輔助減重。

小禎建議打瘦瘦針的過程中，要趕快去把好的生活習慣建立起來，這樣停藥之後也不會復胖。（圖／翻攝自小禎臉書）

「最近的飯局，大家聊的話題都是『你打幾克』，」小禎談到目前爆紅的瘦瘦針猛健樂現象時說道，「其實猛健樂前身，在治療我的多囊性卵巢症候群有打過一次，可是後來就沒再打，都是進健身房運動。」她特別提醒，許多醫師都指出，使用瘦瘦針可能導致肌肉流失，對於重視肌力訓練的人來說是一大隱憂。

小禎強調：「因為很多醫師都在講，打瘦瘦針肌肉會流失，有在重訓的人都知道肌肉很難練，若肌肉流失加上年紀大，是一件很危險的事情。」她認為，雖然瘦瘦針對內臟脂肪過高或有慢性疾病的患者確實有幫助，但使用時必須在醫生指導下進行。

對於想嘗試瘦瘦針的朋友，小禎給予中肯建議：「我都跟我朋友說，要打可以，但在打瘦瘦針的過程中，要趕快去把好的生活習慣建立起來，這樣停藥之後也不會復胖。」成功減重後，小禎堅持維持良好生活習慣，包括規律運動及清淡飲食。「這幾年也跟許多營養師聊過，累積不少營養概念，」小禎分享自己的日常保健方式，「我每天早上起床都喝滴雞精，每天一定會喝黑豆水，也已經養成口味清淡，吃到重鹹反而會不舒服。」

瘦瘦針猛健樂的減重效果雖好，卻仍有一些副作用。（ 圖／小紅書@波士頓小綿羊）

在飲食偏好上，小禎表示自己喜愛魚類且不愛甜食，使得整體飲食型態相當養生。她也建議適當補充「鎂」元素，因為鎂較難從食物中獲取足夠量，因此她會在睡前特別補充鎂和魚油。

除了飲食控制，小禎也相當注重肌膚保養。她喜歡一邊敷面膜一邊使用美容儀按摩，認為這樣能讓肌膚狀態和臉部輪廓更加緊緻水嫩。小禎的保養熱情甚至影響身邊親友，她透露自己最多一天會敷到三片面膜，女兒艾瑪和男友都被她推坑加入保養行列。

