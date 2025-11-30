成功港吊車翻覆起火 1死1傷

台東縣成功漁港（新港漁港）11月30日發生工安意外，吊車在消波塊拋放前置作業時，疑因配重失誤朝海堤方向側翻，導致駕駛當場死亡、胡姓隨車人員腿傷受困，救援期間車體一度起火，撲滅後又再度復燃，所幸胡男順利救出送醫。對此，縣府表示，後續將封鎖工地並通報勞檢署介入調查。

台東縣政府辦理「新港堤外消波塊補拋」工程，預計12月底完工，不料昨日上午傳出吊車於燈塔處翻覆，吊臂連同車體朝海堤側翻，駕駛當場失去心跳呼吸，明顯死亡；46歲胡姓隨車人員則被壓在車體與堤防之間，腿部重傷動彈不得。

台東縣消防局接獲通報後，派遣7車10人前往，動用油壓撐開器、軍刀鋸等破壞器材，並協同施工單位拆卸車體零件救援。過程中吊車突然起火，濃黑煙直竄天際，消防人員立即布水線灌救，同步將胡男救出，所幸他意識清醒、生命徵象穩定，送醫治療；而現場等待支援吊車翻正車體時，翻覆吊車再度復燃，經灌救後火勢順利撲滅。

縣府農業處副處長黃奇明表示，工區備有20噸與40噸的消波塊，昨日並未進行正式吊掛，而是為今日吊掛消波塊提前進行吊車放置與配重前置作業。初步研判，事故可能與「配重作業不當」有關，疑似在旋轉或調整過程中失衡，導致車體翻覆。

黃奇明強調，工地將依規定先行停工，並通報勞檢機關釐清事故原因與責任，待完成檢查後方能復工。至於是否涉及罰則，須依勞檢調查結果判定，因屬前置作業階段，相關違規情況仍待釐清。