成功漁港吊車拋波塊失誤「整台側翻」 駕駛身亡隨車員受困

吊車「配重出包」整台翻落堤防駕駛慘死、同伴受困重傷又遇火劫。（圖 ／翻攝畫面）

台東縣成功漁港（又稱新港漁港）30日上午驚傳重大工安意外，1輛吊車在進行消波塊吊掛作業時，疑似因「配重失誤」導致重心不穩，吊臂連同整台車往堤防外側翻落，強大衝擊造成駕駛當場喪命，另名46歲胡姓隨車人員被壓住腿部動彈不得，受困於車體與堤防狹窄空間，場面一度相當危急。

台東縣消防局表示，事故發生於上午11時24分，接獲報案後隨即派遣成功、東河分隊及成功大隊共7車10名消防隊員趕抵現場。由於胡男下半身遭車體重壓，救援難度相當高，消防隊與現場施工人員聯手，使用油壓撐開器、軍刀鋸等破壞器材，甚至拆除車體結構，經過一段時間的緊急作業，終於成功將受困者救出。胡男獲救時意識清楚，生命徵象穩定，已被緊急送往醫院治療。

救援途中更發生二度驚險，吊車突然冒出濃煙並起火燃燒，黑煙直竄上空，消防人員立即布下水線全力滅火，火勢雖於短時間內控制，但稍早又再度復燃，消防員只得持續戒護並小心灌救，避免火勢捲土重來，現場至今仍無法將吊車回正，整個事故處置相當棘手。

台東縣政府農業處指出，本次作業為「新港堤外消波塊補拋工程」，工程經費高達1500萬元，預計12月底完工，目前進度已接近尾聲。農業工程科長陳文泰表示，初步研判事故與吊車操作時的「配重程序」疑似出現問題，使重心偏移、整台車向海邊翻覆，導致這起1死1傷的悲劇。

縣府已下令封鎖工地，將依照相關規定通報勞檢署到場調查，全面檢視施工安全措施，待檢查確認無安全疑慮後，才會進一步評估是否復工，強調將全力協助後續處理，避免類似事件再度發生。

