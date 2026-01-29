成功潛航 朝野促按部就班交艦

國造潛艦「海鯤號」29日首度完成潛航測試，民進黨立委王定宇肯定這是台灣潛艦國造關鍵里程碑，接下來，還有不同深度的測試及操雷、戰系測評，皆完成後便能交付海軍形成戰力；在野黨則呼籲，潛艦測試按部就班，不要為了爭取預算，輕忽官兵安全。

王定宇表示，潛艦進行50公尺深度的淺層潛航測試是關鍵里程碑，雖然交艦期程比預期往後延，但軍方一再要求安全第一、品質達標，能夠如期當然最好，但安全及品質才是關鍵，且台灣與其他會造潛艦、買裝備也沒有中國阻撓的國家相比，建造速度其實並沒有落後別人，只能說，原來海軍設定的期程自我要求過高，事實上是有點困難。

國民黨立委馬文君表示，這次潛航測試成功當然是好消息，還是希望能按部就班，在安全下完成該有的測試，畢竟，這只是第一次，後續還有很多階段與下潛更深的測試要做，所以平常心看待。她認為，原型艦潛航後，希望有完整的測試報告，並確認沒有問題再交給軍方，如此一來，後續艦的預算推動也比較合理。

民眾黨立委林憶君則強調，在審查國防部相關預算時，會將海鯤號的測試結果與交付進度視為重要評估指標，以確保後續艦的建造與部署能順利推進，無論如何都期盼潛艦能準時交付，而不是一再跳票延期。

不過，她也表示「如期」交艦不應凌駕於「通過合格驗證」之上，倘若在關鍵系統、耐壓能力及整體作戰整合系統，皆尚未完全驗證前，就為了拿到預算、趕時程而交艦，不但增加後續艦風險與成本，更恐危害國軍的生命安全。