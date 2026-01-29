成功爭取北投泡湯可用敬老卡 林延鳳：盼未來有更多場域參與

台北市議員林延鳳於去年10月提案「敬老卡點數可使用在北投泡溫泉」，計畫將於2月1日正式上路。（圖／翻攝自林延鳳臉書）

台北市政府社會局今（29）日舉辦「敬老卡加溫、北投湯暖心」記者會，宣布自2月1日起可使用敬老卡點數在北投泡溫泉。提出此案的台北市議員林延鳳表示，感謝市議會與市政府的支持，讓敬老卡泡湯方案能順利上路，期待未來有更多場域參與，增加長輩外出社交、促進身心健康的管道。

北市社會局表示，為鼓勵長者走出戶外，享受健康的休閒生活，市府積極邀請相關單位研商後，首波有水美溫泉、水都溫泉館、春天酒店、北投老爺酒店及北投晶泉丰旅等5家溫泉業者劃定大眾池加入敬老卡點數扣抵行列，自2月1日起，長者持有效的臺北市敬老卡，即可使用點數扣抵大眾池費用至多60點。

林延鳳表示，溫泉水含有各種徵量元素，對人體健康有一定的幫助。參考國除日本外，捷克把溫泉納入醫療健保資源、匈牙利首都布達佩斯將10處溫泉列為醫療溫泉，民眾可透過醫師處方籤去泡溫泉。台北市擁有溫泉這項特別的天然資源，在北投更有青磺泉、白磺泉、鐵磺泉等不同種類泉水，而且是在搭捷運服務可達處，應該多加運用。

林延鳳指出，敬老悠遊卡的設置精神之一，就是鼓長勵長者多外出，若能結合溫泉，可增加一大誘因。因此她在去年10月提案，建請社會局推動敬老卡的使用管道，增加溫泉泡湯項目，以促進高齡者健康與社會連結。

最後，林延鳳強調，感謝議會同僚的支持，以及市府同仁的努力，使這項計畫能付諸實施，在農曆年前給長輩一份賀禮，能夠帶著敬老卡，在寒冬中前往北投享受溫泉之旅。

