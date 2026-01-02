成功爭取教育部逾1億整修老舊廁所 花蓮縣府將啟動66校環境優化 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

為優化校園環境，花蓮縣政府今（2）日表示，縣府已成功爭取教育部「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」，這項3年計畫共核定富里國中等66校改善計畫，將整修184間廁所。花蓮教育處長翁書敏表示，總工程經費達1億5702萬7200元，其中中央補助逾1.17億元，縣府配合4000萬元，全面啟動校園環境的升級，基礎工程全面優化。

花蓮縣長徐榛蔚強調，廁所改善雖屬基礎工程，卻是縣府對教育品質與學子身心健康承諾的重要指標。這筆超過1.57億元的投入，代表了我們為下一代提供優質環境的決心。縣府將持續督導各校如期推動，致力讓每一間廁所都成為安全、舒適的友善空間，讓孩子在更安心的校園中快樂學習、健康成長。

翁書敏也說，此項改造計畫突破傳統思維，積極融入永續發展、通用設計與空間美感教育理念。設計上，將運用自然採光與柔光照明，營造乾淨、明亮及舒適的空間。同時，也將增設無障礙廁間及性別友善廁所，確保所有師生都能享有平等、友善的使用環境，使廁所從「必要空間」轉變為「友善學習環境」的一部分。

「該計畫目標是從根本解決排水、異味和安全等積弊，透過地壁面更新、管線優化及採光排風改善，確保最基礎的衛生環境。」翁書敏指出，校園老舊廁所常見牆面剝落、排水不良及通風不佳等問題，嚴重影響師生健康。教育處責無旁貸，務必要讓孩子擁有一個乾淨、安全的如廁空間。這項基礎工程的全面優化，同時也將有效降低後續維護成本。

照片來源：花蓮縣府

