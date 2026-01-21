成功爭取1338萬經費 張嘉郡推動北港等6校校園設施大升級

成功爭取一千三百三十八萬經費！張嘉郡推動北港崙背斗六斗南六校校園設施大升級。(記者劉春生攝)

▲成功爭取一千三百三十八萬經費！張嘉郡推動北港崙背斗六斗南六校校園設施大升級。(記者劉春生攝)

立法委員張嘉郡二十一日邀請教育部國民及學前教育署副署長許麗娟及雲林縣政府教育處等相關單位，前往北港鎮與崙背鄉視察校園設施。張嘉郡表示，她成功促成中央補助北港、崙背、斗六、斗南等四鄉鎮市共六所國中小學的校園改善計畫，計畫總經費1338.2萬元，將全面升級困擾師生多年的老舊設備，提升教學品質。

張嘉郡強調，教育是百年大計，投資教育就是投資國家的未來，提供一個安全、優質的學習環境，是政府責無旁貸的責任。

張嘉郡指出，北港鎮南陽國小使用了三十五年的視聽教室將進行現代化翻新，徹底解決舊窗戶隔音差及地板磨損問題；崙背國小活動中心將改善嚴重的回音干擾並更新音響設備，同時增設冷氣儲值系統以利社區共享；崙背國中活動中心則將全面更新屋頂防水隔熱層，根除雨季滲水的陳年舊疾。

除了上述三所學校外，張嘉郡也成功爭取了斗六市石榴國中、溪州國小及斗南鎮大東國小的改善案件，像是大東國小的U型排水暗溝工程，將能有效改善校園積水與病媒蚊問題；石榴國中與溪州國小則將進行校園周邊環境整建與前庭廣場地坪改善，大幅提升學生活動空間的平整度與舒適性。

張嘉郡表示，這六所學校的改善計畫將同步啟動，務實解決各校面臨的設施設備老舊問題。

張嘉郡表示，她感謝教育部國教署與雲林縣府團隊的協助，讓這筆經費順利到位。她也說，未來將持續嚴格監督工程進度與品質，確保相關設施能早日完工啟用，讓雲林的孩子們都能在最好的環境中快樂學習、成長。