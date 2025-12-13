成功瘦身30kg Joeman:飲控比運動更重要

醫師蔡明劼提醒大眾，與其追求速效，不如學會讓身體與生活達到平衡，這才是「不復胖」的真正關鍵。（記者湯朝村翻攝)

記者湯朝村∕嘉義報導

知名YouTuber Joeman近日公開分享從100多公斤成功減重至70公斤的過程，強調「吃，比運動更重要」。新陳代謝內科醫師蔡明劼以此為例指出，Joeman的減重方法並非速成，而是一套可長期實踐、兼顧健康與心理平衡的體態管理哲學。

蔡醫師整理Joeman的分享，歸納出4大減重要訣。首先是「飲食為王、熱量赤字是核心」。Joeman以每日1600至1800大卡為控制範圍，維持穩定的熱量赤字。他提醒，若赤字過大容易導致肌肉流失，反而降低基礎代謝。日常餐點以原型食物、乾淨碳水與蛋白質為主，偶爾允許少量零食，讓減重不失樂趣。

廣告 廣告

第二是「間歇性斷食（168）」。Joeman表示，只要逐步調整進食時間，胃酸分泌會重新適應，不再頻繁感到飢餓。不過他也警示，若長期斷食後突然改變作息，容易出現消化不良或「糖暈」現象，因此執行此法須兼顧身體節奏與營養補給。

第三點則觸及許多人減肥失敗的原因—「壓力性飲食」。Joeman坦言，自己曾因壓力過大導致夜晚暴食，體重因此反彈。蔡醫師指出，減重困難常非意志力問題，而是心理壓力無處宣洩。他建議民眾應主動尋求壓力調適或專業協助，讓情緒穩定，體態管理才能持久。

第四，「運動與蛋白質補充並行」。Joeman最推薦「緩坡快走」作為燃脂運動，每次持續30分鐘以上效果最佳。同時，他每日攝取約100公克蛋白質，以維持肌肉量並穩定代謝。若僅靠食物難以達成，可適量使用蛋白粉輔助。

蔡明劼醫師最後指出，Joeman的經驗印證健康減重的基本原則：「熱量赤字、足量蛋白、燃脂運動與壓力管理」。他提醒大眾，與其追求速效，不如學會讓身體與生活達到平衡，這才是「不復胖」的真正關鍵。