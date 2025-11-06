成功登記普發1萬！「遇4狀況恐無法入帳」財政部曝解法

生活中心／黃依婷報導

普發現金1萬元5日開放分流登記，今日輪到尾數「2、3」。（圖／資料照）

普發現金1萬元5日上午8時起開放分流登記，首日為身分證尾數「0、1」，今日則輪到尾數「2、3」，這次共有五種領取方式，包含：登記入帳、ATM領現、郵局領現、特定對象直接入帳、特定偏鄉造冊發放。財政部也提到，若有碰到4情況，恐怕會有「登記成功但無法入帳的可能」。

財政部提醒民眾，請於114年11月13日起於官網查詢實際登記結果，查詢登記結果若有核驗失敗、入帳失敗情形，請重新於本網站登記或至ATM領現或郵局領現，另入帳時程以官網公告為主，後續請補摺或至網路銀行或行動銀行查詢確認入帳。

廣告 廣告

財政部指出，如果入帳失敗，該健保卡號將重新開放登記入帳申請，不提供入帳帳號修改，且可能失敗情形有4種，分別為「帳號核驗失敗，該帳號與身分證統一編號或居留證統一證號不一致」、「無此帳戶」、「帳戶已結清」、「帳戶為警示帳戶或衍生管制帳戶」，也建議若有疑問請洽1988諮詢專線或洽往來銀行客服查詢。

根據行政院資料顯示，登記入帳前5日採身分證或居留證尾數分流，且有3步驟，其中包括，準備本人、代領人身分證統一編號或是居留證統一證號；本人或代領人金融機構帳號；以及發放對象健保卡號。進入官網https://10000.gov.tw點選登記入帳，輸入資料確認後送出，登記立即完成。

更多三立新聞網報導

普發1萬「錯過分流登記」怎麼辦？財政部回應了

鳳凰+東北季風夾擊下週一炸雨！估「發布颱風警報」可能時間曝

真美子被揪「用4年前基本款iPhone」拍大谷！全場1原因卻羨炸：她不需要

普發1萬破27萬人完成登記！當心「犯13錯誤」

