即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導

歷經台北市政府今（24）日與新光人壽正式完成塗銷地上權解約，輝達（NVIDIA）台灣總部落腳北士科T17、T18用地也將進下一步；蔣萬安也在臉書貼出與輝達副總裁Scott Ekman的合照，並強調自己也向Scott Ekman表達，市府團隊將全面加速與輝達專案設定地上權簽約進度，期盼能在農曆年前再次相聚，共同見證歷史性的時刻。

雖然輝達台灣總部落腳北士科T17、T18用地將進下一步，不過，有意代表民進黨參選台北市長的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，今天接受專訪則認為，還是有很多可以檢討的地方，而且市府是到最後才積極投入解決問題，應該不算政績。

廣告 廣告

對此，蔣萬安下午受訪則說，為了成功爭取輝達，他與台北市副市長李四川、局處首長這段期間確實克服很多困難及阻力，今天也正式跟大家報告，北士科T17、T18正式回到市府手上，「接下來我們就會和輝達加速各項審議，希望預計明年農曆年前完成簽約，明年中可以順利動工」。

快新聞／蔣萬安

台北市長蔣萬安。（圖／民視新聞）

另，蔣萬安也在臉書貼出他與輝達副總裁Scott Ekman的合照，他說：「輝達與台北，又近一步！」；他提到，今天台北市政府已經與新光人壽完成最後的手續，讓輝達預計入駐的T17、T18土地已正式回歸市政府。

接著他說明，上週，輝達副總裁Scott Ekman代表黃仁勳執行長來訪、親自遞交投資意向書。他也向Scott Ekman表達，市府團隊將全面加速與輝達專案設定地上權簽約進度，期盼能在農曆年前再次相聚，共同見證歷史性的時刻。

最後，蔣萬安強調，輝達將首個海外總部選在台北，對台灣具有重大意義。未來十年，台灣將在全球競爭AI的浪潮中取得先機、站穩腳步；而輝達選擇台北，不只是區域安全與外資加大投入的一劑定心丸，更象徵「台北有韌性，歡迎世界來做鄰居」！





原文出處：快新聞／成功與新壽分手！蔣萬安親曝：盼「這時」與輝達完成簽約

更多民視新聞報導

4縣市「未解職中配村里長」慘了！竟多次推託中央 內政部函送監院

鄭麗文先拜吳石又謁蔣經國 鍾佳濱：她不錯亂地下的人都跳腳

「投給蔣萬安，就是投給鄭麗文」看板上架！洪健益曝原因

