成功行銷台灣「被拱選台北市長」 台北101董事長賈永婕再回應了

賈永婕直言請不要叫她去選舉，今日再被問到此事，她強調「絕對絕對不可能」。（翻攝自臉書@賈永婕的跑跳人生）

被民進黨視為出戰台北市長最強人選的行政院副院長鄭麗君，對選舉始終興趣缺缺，如今有勸進聲浪轉向台北101董事長賈永婕參選。面對各界的勸進聲浪，她直言請不要叫她去選舉，今日再被問到此事，她強調「絕對絕對不可能」。

美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）成功徒手登頂台北101後，讓台灣躍上國際，讓不少人拱作為幕後推手的賈永婕選台北市長。賈永婕27日於社群平台發文，直言自己還沒有要走出光環，請不要叫她去選舉，「因為選舉一點都不好玩」。

賈永婕今（29日）受訪時被問及此事稱，「絕對、絕對、絕對不可能參加台北市長的選舉，真的很謝謝各位」，認為要能承擔台北市長這個重責大任，還是應該交給很有市政經驗的人，「這個部分謝謝大家，選舉這一塊還是交給有經驗的政治人物」。

賈永婕指出，台北101開放霍諾德攀爬101並非要賺多少錢，主要是台北101於全球曝光，觀光客想要來台北101，觀光客來台灣，不只會到台北101，也會到台北與台灣其他景點，更重要的是讓全世界看到不一樣的台灣，台灣願意且敢做這件事。

此外，賈永婕今日也開箱台北101的觀景台Skyline460，稱其實台灣許多人都不知道，台北101有個比101樓層更高的地方，就是Skyline460，遊客只要提前預約，他們就會幫忙準備相關裝備，讓遊客安全地站在最高點，以霍諾德的視角俯瞰台北市。

