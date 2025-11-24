成功警分局啟動護鈔專案 確保普發現金安全領取

政府普發現金每人一萬元，成功分局啟動護鈔專案，並加派巡邏警力。（警方提供）

記者鄭錦晴／台東報導

政府發放普發現金每人一萬元，並正式開放民眾透過ＡＴＭ領取，引大量市民排隊領現。為確保現金運送過程中的安全，成功警分局近日啟動緊急護鈔專案，現金從台東市金融機構運送至成功鎮農會分支點，全程由警察壓車護送，並加派巡邏警力。

此次專案由新豐派出所所長潘鳳全親自領隊，帶領警力全程嚴密戒護，確保運送現金的安全。現金全程由警察壓車護送，並對運送路線進行嚴密監控，確保沒有任何疏漏。警方特別加派巡邏警力，針對ＡＴＭ領現熱點與易聚集區進行巡邏，並保持警車待命，隨時支援現場。

廣告 廣告

成功分局強調，這是高風險現金運送任務，從出車到卸鈔，每一步都按照最高規格進行安全處理，保障現金運送的每個環節，都在最安全的狀況下完成。

此外，警方已掌握多起與普發現金相關的詐騙案件，包括假交友、假代辦領現等手法。詐騙集團試圖利用普發金額的消息，設法誘騙民眾上當。

成功分局提醒民眾在領取現金時，要保持警覺，避免在人多且攜帶大量現金時成為詐騙或搶劫的目標。

成功分局表示，未來在領取高峰期間，警方將視情況持續加強安全維護及護送工作，確保民眾能安心領取應得款項。