成功鎮旗魚季臍橙節開跑 東海岸美食邀民眾台東作客

（中央社記者盧太城台東縣30日電）東北季風吹起，正是台東鏢旗魚季節與臍橙成熟時，台東縣政府邀請民眾到東海岸品嘗當季美食，同時將於11月15日舉行旗魚季促銷活動時，安排千人辦桌活動。

台東縣政府今天下午與成功鎮公所、農漁會聯合舉行「旗」饗．「橙」香聯合記者會，宣布啟動今年度成功鎮2大重要特產旗魚與臍橙年度慶典，希望透過聯合宣導，歡迎民眾一起到台東作客，享用肥美滑嫩的旗魚，搭配甜酸可口的臍橙。

縣長饒慶鈴在記者會中表示，一年一度的旗魚季與臍橙節不僅促進地方觀光與社區參與，也帶動青年返鄉及產業創新，今年活動將由新港區漁會於11月15日舉辦的「2025東海岸旗魚季」率先登場，緊接著成功鎮農會接力於11月22日辦理「臍橙節」活動，這兩項活動不僅是東海岸年度盛事，也是農、漁民歡聚慶祝與鄉親聯絡感情重要場合。

她說，旗魚及臍橙產業在台灣都是首屈一指的好食、好物，縣府將持續結合以產業、文化及旅遊的永續發展模式，與農漁民站在一起為農漁業創富，歡迎旅人及鄉親們闔家出遊參與盛會並品嘗成功鎮美食特產。

新港區漁會理事長蔡富榮表示，旗魚季活動將頒發年度鏢旗魚王，最多尾獎與最大尾獎；另也安排豐富表演，並有結合新港漁港在地旗魚特色菜色的千人辦桌金曲饗宴，歡迎大家來成功鎮作客，品嘗食在地、食當季的生鮮海鮮美食。

成功鎮農會理事長黃泰裕表示，一年一收的臍橙產季落在11月中下旬、為期半個月左右，臍橙果實飽滿充實、外型比柳丁稍大，因為果實底部有副果突起，狀似人體肚臍而得名，富含維生素C，因產期短、產量有限，很快就銷售一空。

他說，臍橙節活動重頭戲是臍橙果品評鑑與頒發年度臍橙果王、果后，安排食農教育及農業體驗活動，還有臍橙試吃與咖啡品嘗、木虌果料理示範與體驗，體驗成功鎮農遊之旅。（編輯：陳仁華）1141030