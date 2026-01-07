成功鎮花海擴大 台東走春必訪

農曆金馬年將至，台東縣成功鎮農會今年擴大花海建置，預計吸引更多遊客前往賞花走春。（蔡旻妤攝）

今年農曆年適逢馬年，民眾期盼「馬到成功」，台東走春必訪景點之一的成功鎮農會花海，今年預期迎來更多走春人潮。成功鎮農會首度擴大花海建置規模，除打造大面積花海景觀外，也結合馬年主題規畫藝術裝置作為打卡亮點，盼吸引更多遊客利用春節期間前來賞花走春。

成功美山部落的農特產品展售中心周邊腹地，近期可見工作人員持續實施整地作業，部分區塊已經完成播種，顯示花海工程正穩定推進當中。

成功鎮農會推廣部主任邱昱誠指出，今年花海首次擴大整體賞花範圍，花種以大波斯菊為主，規畫4種花色，並新增黃色品種，同時安排完整動線，讓遊客能更貼近花田、漫步其中，提升整體賞花體驗。

劉姓民眾表示，成功花海是全家每年春節固定走訪的景點，聽聞花海規模擴大，感覺更有看頭，對於帶著孩子外出走春的家庭來說，能在戶外散步、拍照打卡，是最適合不過的年節行程。

在地攤商則指出，成功花海往年都能帶動一定人潮，今年規模再擴大，若能把遊客多留一段時間，對周邊展售中心與在地攤商的商機都有實質幫助，也期待能進一步帶動農產與伴手禮銷售。

迎接馬年，農會也規畫於花海設置相關造型藝術裝置，作為打卡亮點，另外，東部海岸國家風景區管理處也規畫邀請國外藝術家參與花海藝術創作，預計3月進駐，屆時將為成功花海再添不同藝術風貌。

成功鎮農會強調，除賞花外，也推薦遊客選購飛魚卵、鬼頭刀干貝醬等在地伴手禮，近期也推出以小魚乾為主原料的「寶貝醬」，盼結合花海人潮，帶動地方農特產品銷售。