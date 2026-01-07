成功鎮花海擴大 台東走春必訪
今年農曆年適逢馬年，民眾期盼「馬到成功」，台東走春必訪景點之一的成功鎮農會花海，今年預期迎來更多走春人潮。成功鎮農會首度擴大花海建置規模，除打造大面積花海景觀外，也結合馬年主題規畫藝術裝置作為打卡亮點，盼吸引更多遊客利用春節期間前來賞花走春。
成功美山部落的農特產品展售中心周邊腹地，近期可見工作人員持續實施整地作業，部分區塊已經完成播種，顯示花海工程正穩定推進當中。
成功鎮農會推廣部主任邱昱誠指出，今年花海首次擴大整體賞花範圍，花種以大波斯菊為主，規畫4種花色，並新增黃色品種，同時安排完整動線，讓遊客能更貼近花田、漫步其中，提升整體賞花體驗。
劉姓民眾表示，成功花海是全家每年春節固定走訪的景點，聽聞花海規模擴大，感覺更有看頭，對於帶著孩子外出走春的家庭來說，能在戶外散步、拍照打卡，是最適合不過的年節行程。
在地攤商則指出，成功花海往年都能帶動一定人潮，今年規模再擴大，若能把遊客多留一段時間，對周邊展售中心與在地攤商的商機都有實質幫助，也期待能進一步帶動農產與伴手禮銷售。
迎接馬年，農會也規畫於花海設置相關造型藝術裝置，作為打卡亮點，另外，東部海岸國家風景區管理處也規畫邀請國外藝術家參與花海藝術創作，預計3月進駐，屆時將為成功花海再添不同藝術風貌。
成功鎮農會強調，除賞花外，也推薦遊客選購飛魚卵、鬼頭刀干貝醬等在地伴手禮，近期也推出以小魚乾為主原料的「寶貝醬」，盼結合花海人潮，帶動地方農特產品銷售。
其他人也在看
壯觀！彰化芬園8.5公頃百日草炸裂 五彩繽紛超夢幻
愈冷愈開花！彰化縣芬園鄉寶山國小附近、寶山福德祠旁2處百日草花田大爆發，8.5公頃五顏六色的花海色彩繽紛，迎著陽光燦爛綻放，交織出一片夢幻的花海景緻，奼紫嫣紅的美景吸引遊客徜徉在花海中打卡拍照，讚嘆「太浪漫了，美的像幅畫」。花期可到1月20日，想賞花的民眾可得趁早。自由時報 ・ 20 小時前 ・ 1
2026展覽必看｜七龍珠、航海王紀念展、埃及之王：法老預售票獨家搶訂 恐龍大復活關渡探險樂園1/17開幕！全台展覽地點、時間、便宜票券一覽
準備好迎接長達20多天的寒假與春節連假了嗎？從台北的沉浸式藝術，到南台灣的法老特展，不管是藝術、運動、AI科技、攝影到動漫，各種展覽活動蓄勢待發，「揪愛Mei」整理2026最新展覽報你知，讓你寒假、過年假期不無聊，包含全台展覽地點、展期時間、搶便宜票券，這篇最強走春展覽與活動清單請收好！此外，同場加映全台人氣室內行程推薦，夢幻打卡景點台北101、寓教於樂的北高科教館、天文館、以及Xpark......不論是情侶約會、親子同樂、好友聚會，還是想一個人充實心靈，都能找到適合的選項！這幾天冷氣團來襲，天氣冷也可以躲室內看展喔！Yahoo夯好物 ・ 1 年前 ・ 8
梅花愈冷愈開花梅嶺現人潮
記者張淑娟／楠西報導 梅花報到，楠西梅嶺即使是非假日已吸引許多遊客上山賞梅，尤其伍龍…中華日報 ・ 13 小時前 ・ 1
京都一日遊景點推薦！代表性地標級IG打卡點美食一天走逛吃買超滿足
京都之所以迷人，不只是因為古色古香的街景，更在於它同時保留了日本千年的文化脈動與四季風景。對初訪者來說，京都彷彿是一座活著的歷史博物館；對老旅人而言，它又像一位永遠看不膩的老朋友，每次造訪都能發現新的驚喜。從莊嚴壯麗的清水寺，到象徵城市的京都塔、熱鬧豐盛的錦市場，以及金光閃閃的金閣寺，每個景點都承載著獨特故事與城市靈魂。本篇攻略將帶你一次掌握京都的代表性必訪景點，不論你是準備第一次踏上京都，還是想用更有效率的方式規劃旅程，都能一次收集多個IG版面充滿京都感性的畫面！景點+ ・ 1 天前 ・ 發表留言
〈中華旅遊〉2千公尺的浪漫 武陵追櫻
記者林怡孜∕台南報導 一年一度的武陵櫻花季即將登場，中華旅行社特別推出武陵櫻花季三日…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
送年菜給獨老到日常關懷 景氣不順基金會募款難
（中央社記者曾以寧台北7日電）76歲高伯伯獨居多年，因病難外出，幸有老五老基金會送現煮年菜，讓他決心好好活著，盼來年再吃年菜。全年服務的基金會表示，受關稅、景氣等影響，目前經費募款僅達標2成。中央社 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
天災物價衝擊 創世基金會小額捐款減逾5萬筆
（中央社記者曾以寧台北6日電）受天災、物價衝擊，創世基金會去年小額捐款減逾5萬筆，年終結算捐款短少約新台幣6000萬元。歲末年終，基金會呼籲民眾認助年禮支持寒士吃飽，讓弱勢家庭也能吃豐盛年菜。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
天氣冷颼颼新北現低溫！ 民眾衝烏來泡湯趨寒
新北市 / 綜合報導 強烈大陸冷氣團來襲，全台氣溫持續下探，溫泉聖地烏來也湧現泡湯人潮。遊客不僅用有美人湯稱號的溫泉驅趕寒意，不少外國遊客也不畏低溫，搭乘在地特色的「觀光台車」欣賞烏來瀑布，體驗冬季台灣山城的溫暖風情。天氣冷颼颼但烏來的溫泉暖呼呼，強烈大陸冷氣團來襲北台灣急凍，7日本島平地最低溫，8.4度出現在新北石碇，以溫泉聞名的烏來人潮也陸續湧現，泡湯遊客VS.記者說：「(今天是不是天氣特別冷)，對，但是泡溫泉就不冷啦，然後你看這個風景那麼好，我們超喜歡的，我每天都來，一到日，日又到一，又返回來這樣子，(怎麼那麼喜歡來泡烏來的溫泉)，為了身體好啊，而且(為了)我膝蓋好這樣子。」一大早就用泡湯驅趕寒意，烏來的「氫氧化鈉泉」俗稱「美人湯」，不只是露天風呂高CP值的足湯，小小空間也擠滿人，遊客中心的薑茶，民眾更是一杯接一杯的裝，記者盧怡撰說：「過去您想到烏來可能第一個想到的會是溫泉，但它其實瀑布也是非常有名，而且還可以搭乘我們現在所在的「台車」去看瀑布。」新加坡遊客說：「坐了那個火車(台車)，然後看了這個瀑布，然後待會可能去試一下這裡的溫泉，特別好，我很喜歡台灣。菲律賓遊客說：「這是我第一次來這裡看烏來瀑布，風景真的很美，氣氛也很不錯，而且瀑布的景色真的很漂亮。」觀光用途的古早味台車很特別，壯闊瀑布還能搭乘纜車俯瞰欣賞，烏來老街道地的原住民美食當然也少不了，馬告香腸烤小米麻糬鐵板烤肉各個香氣四溢，但說到原住民您還記得這個嗎。記者盧怡撰說：「看到這個布條您是不是腦海中有響起旋律呢，在台東跨年演唱會很夯的「那魯灣門市」，其實就在烏來。」緊跟時事跨年夜後，超商變身打卡景點，冷氣團發威避寒勝地烏來，不只讓遊客用溫泉暖暖身體，還能把山城的人情與文化一起帶回家。 原始連結華視影音 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
澎湖元宵限定 澎管處推特色文化旅遊乞龜祈福送公仔
澎湖元宵乞龜文化深具地方特色，是澎湖人共同的宗教情感與生活記憶，也是旅客體驗「文化＋觀光」的最佳題材。觀光署澎湖國家風景區管理處為推廣澎湖特有的元宵乞龜文化，並深化澎湖秋冬季旅遊魅力，特推出「2026澎湖元宵訪古乞龜樂」主題遊程推廣計畫，除與澎湖縣政府文化局合作推出廟宇集章活動、元宵賞龜祈福專車外，本次更邀請全臺合法旅行業者參與，共同打造具文化深度、永續價值且富含澎湖在地人文底蘊的主題旅遊產品。元宵節為傳統農曆新年的重要節慶，也是澎湖每年觀光的重要開端，澎湖元宵節「乞龜祈福」更是世代傳承的特色文化，承載祈安、納福與社區記憶。本計畫以「元宵乞龜文化」為主軸，串聯廟宇古蹟巡禮、文化故事導覽、祈福儀式體驗、傳統工藝、美食品味等活動，期待讓旅客以更深度的方式認識澎湖的文化能量與海 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
澎管處推特色旅遊 元宵乞龜祈福
澎湖元宵乞龜文化深具地方特色，是澎湖人共同的宗教情感與生活記憶，也是旅客體驗「文化＋觀光」的最佳題材。觀光署澎湖國家風景區管理處為推廣澎湖特有的元宵乞龜文化，並深化澎湖秋冬季旅遊魅力，特推出「二○二六年澎湖元宵訪古乞龜樂」主題遊程推廣計畫，除與澎湖縣政府文化局合作推出廟宇集章活動、元宵賞龜祈福專車外，本次更邀請全臺合法旅行業者參與，共同打造具文化深度、永續價值且富含澎湖在地人文底蘊的主題旅遊產品。元宵節為傳統農曆新年重要節慶，也是澎湖每年觀光的重要開端，澎湖元宵節「乞龜祈福」更是世代傳承的特色文化，承載祈安、納福與社區記憶。本計畫以「元宵乞龜文化」為主軸，串聯廟宇古蹟巡禮、文化故事導覽、祈福儀式體驗、傳統工藝、美食品味等活動，期待讓旅客以更深度的方式認識澎湖的文化能量與海 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
吳宗憲豪砸4千萬！台南老唐牛肉麵驚傳停業 鹿希派鬆口「關鍵主因」
綜藝天王吳宗憲2023年砸4千萬買下台南「老唐牛肉麵」，並將店面將全權交給兒子鹿希派經營，目前有北、中、南三間店面。沒想到今（7）日卻傳出位在中西區興華街的台南創始店「暫停營業」。對此，鹿希派也發文回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 44
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 10 小時前 ・ 7
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 229
【明星聊愛車】「帆嫂」Julie享受科技便利購入Tesla Model Y 電動車像智慧手機、有感省下加油錢、前後車廂置物大空間
氣質優雅、溫柔知性的「帆嫂」Julie（劉景莊），常出現在各大綜藝節目，曾出書分享幸福婚姻祕訣！坦言在要購入特斯拉Model Y之前，幾乎被全家人投反對票，但現在這台電動車可是大家搶著開的寵兒；即將步入花甲之年，在加入電動車行列後，有種被智能科技照顧到的感覺，一起來看看她的分享。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 12 小時前 ・ 1
連3波大降溫要來了！「急凍6度以下」時間曝光 3地雨下最猛
低溫來襲，今（6）日清晨最低溫出現在台南楠西8.0度。天氣風險公司分析師吳聖宇指出，預期強冷氣團的冷平流今日是逐漸在增強的過程，中高層短波槽今天才會掠過台灣以北，槽後真正深厚而乾冷的西北風冷空氣在短波槽掠過後也將逐漸來到台灣上空，因此今天迎風面地區的天氣將隨著乾冷空氣來到而逐漸好轉，上半天在大台北、東半部有局部零星短暫陣雨，下半天到晚間就會逐漸縮減到只剩下花東地區還有零星局部降雨的機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
偶像女團又出包！19歲正妹「突消失8個月」 公司怒發聲明解約求償
女星范姜又恩是「AKB48 Team TP」成員之一，擁有甜美的外型受到粉絲喜愛，不過去年底公司發布聲明直指她多次違反合約，屢次勸導卻未修正，最終慘遭公司開鍘，宣布終止雙方合約關係。昨6日又傳出5期研究生余嬿慈無故失聯長達8個月，公司宣布終止雙方合約關係，並就所生一切損害，依法追究相關法律責任。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 17
高雄4.2坪「紙片屋」 屋主開價2588萬再求售掀討論
高雄市 / 綜合報導 高雄市三民區，有一棟三層樓的「紙片屋」，占地4.2坪、深度2公尺，多年前有建商想收購，但屋主開價3千萬元沒賣成，如今建案已經開始動工，預計2027年完工後銷售，到時透天厝將會被高樓包圍，現在屋主再降價到2588萬求售，但還是比當地行情價高了約4、5倍，是否能順利脫手，再掀起討論。形狀扁平的3層樓透天厝，占地僅4.2坪、深度2公尺，如同紙片一樣薄，如今再度求售，開價2588萬，附近店家說：「正常那裡，建商已經用很高的金額跟他買了，可是他(之前)還是沒賣，(2588萬)他還是開太高了啦。」這間被稱為是「最強紙片屋」，就位在高雄建工路與建中路口，其實多年前，建商就有想要收購，空拍畫面來看對比更顯眼，後方建案地基已經打好，2022年時動土，基地總面積約770坪，規劃地上32層、地下6層的住宅，預計2027年完工後銷售，但屋主當時開出3千萬，沒收購成功，如今好幾年過去，它孤零零佇立成為孤島，只能再度求售。附近店家說：「他們家以前是在我們這邊很有名的摩托車店的老闆，因為路拆了，他才把它又增高建起來，建商拒絕他他就後悔了，一直想賣。」承租飲料店業者說：「(租)快五年了吧。」記者VS.承租飲料店業者說：「(維持每個月月租大概多少)，1萬5。」黃金三角窗店面目前由飲料店承租，位處的建工商圈，未來有捷運黃線經過，只是喊出這價格，仍比周邊行情高，其他房仲祝遵評說：「開價2588萬，土地單價一坪611萬，目前高雄市還沒有出現過這麼高的土地單價成交的，依照區段的行情來看的話，約莫是100萬到120萬上下。」2千多萬紙片屋，先不論民眾能不能接受，已經成功創造話題。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 10
今晨8.5度只是開頭！專家曝這3天成「入冬最大挑戰」
生活中心／周孟漢報導受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今（7）日各地清晨明顯寒冷，西半部及宜蘭低溫普遍在10至13度，花東約14至16度，局部空曠地區地區有10度以下低溫發生，截至5時前本島最低溫為新北市石碇區8.5度。眼看台灣面臨超低溫，氣象專家則透露，這其實只是「剛開始」，一整週偏冷的日子，已經正式展開，並點出冷氣團減弱的時間點。民視 ・ 19 小時前 ・ 4
鄭家純懷孕9周流產 「停止胎動」出血一整晚
鄭家純（雞排妹）7日突然表示，懷孕第九周的她，胚胎停止發育，必須終止妊娠（人工流產），透露昨日（6）傍晚開始少量出血，痛苦了一個晚上，同時提及自己對代理孕母的看法。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前 ・ 315
藥師藥單寫「媽媽是婊子」！醫院挨罰6萬 提告結果曝光
衛福部立基隆醫院2024年發生民眾領藥單被註記「媽媽是婊子！」事件，引發外界譁然，後院方查出是一名心情不好的藥師所為，基隆市府指出院方有2大疏失，依《醫療法》裁罰共6萬元，基隆醫院提起行政訴訟抗罰，台北高等行政法院判決院方敗訴，可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 24