成功防堵年長者陷詐騙 中興地政守住近2700萬房產

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】中興地政事務所近日再度攔阻兩起疑似不動產詐騙案件，避免約2,700萬元房產抵押貸款落入不法集團之手，成功守住民眾多年打拚累積的房產。

中興地政事務所表示本次兩起案件均係年逾六旬所有權人申辦高額抵押權設定登記。其中一案為屋主欲辦理抵押權設定及預告登記，卻未親自到場，僅留存代理人電話，並一再來電表示急著出國，催促儘速辦理，引起承辦人員警覺，經本所即時通報警方，並持續說明可能風險後，最終雙方親至地政事務所申請撤回抵押權設定及預告登記。

另一案為屋主於地所人員關懷提問時，對於貸款目的、是否有高額違約金及還款來源等問題，答覆反覆猶豫，並表示將獨自前往海外處理信託與資金，不願讓家人知情，且承辦人員發現屋主陳述情形有異。即通報警方，並由警察機關協助聯繫家屬，經家屬確認疑似遭詐騙後，陪同當事人報案後，申請撤回抵押權設定登記。

台中市地政局表示，近年詐騙手法日益多元，高價值不動產常被不法集團鎖定，因此落實逐案關懷，必要時主動通報警方協助介入。中興地所這兩件案例，即是承辦人員在依法辦理登記時，敏銳察覺案件可疑，通報警方即時處理，成功守住市民朋友的財產。

中興地政事務所林建伸主任表示，第一線承辦人員不只是受理登記申請的窗口，更是守護民眾不動產安全重要防線。面對高風險特徵的案件，絕非「只求結案」，而是應「審慎防範」，透過關懷提問、通報警政、聯繫家屬及協助辦理地籍異動即時通等工具，將地政專業與防詐觀念結合，盡力替民眾把關。也歡迎市民朋友在辦理不動產登記時，多加利用地籍異動即時通等防詐服務。