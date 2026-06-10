成功阻斷512公斤K他命流入市面 桃檢檢察官周欣儒獲表揚

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〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園地檢署檢察官周欣儒去年12月間指揮法務部調查局桃園市調查處及桃園警分局，偵辦跨國運輸512.690公斤K他命毒品案，成功攔阻該批毒品流入市面，高檢署昨(9)日於刑事局舉辦「115年第14波安居緝毒專案暨重大毒品案件」發布記者會，周欣儒也獲表揚。

桃檢表示，周欣儒指揮警、調於去年12月間查獲廖姓男子等人自德國以空運貨物夾藏毒品方式，運輸K他命512.690 公斤入境，這批毒品若流入市面，將嚴重危害國人健康及社會

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治安，所幸經檢警調海關聯手即時攔阻查獲，避免戕害民眾健康；另為減少毒品保管風險、落實新世代反毒策略，周欣儒於偵查期間，依相關法令將查扣毒品提前銷毀。

高檢署於記者會中展現6大緝毒系統查緝毒品成效，宣示政府強力打擊毒品犯罪決心，包括行政院政務委員林明昕、法務部長鄭銘謙、最高檢察署代理檢察總長徐錫祥、高檢署檢察長張斗輝均到場勗勉，並聽取周欣儒緝毒簡報，桃檢檢察長張春暉也率桃檢緝毒團隊與會。

桃檢表示，將持續與6大緝毒系統協力合作、打擊毒品犯罪，落實行政院「五打七安」政策，以維護國人健康及社會長治久安。

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