成功阻詐近 4 億元 「打詐屏東隊」警民聯盟防詐守護力熊讚

▲屏東縣警察局今（30）日與屏東市玉皇宮、慈鳳宮、屏東郵局、新光銀行東港分行、吉隆鋼鐵及中洲建設攜手召開記者會，期望透過宗教信仰、金融體系與企業影響力及社會資源，推動「全民防詐」。（圖／屏東縣政府警察局提供）

【記者 王靚慧／屏東 報導】屏東縣政府警察局為搶先攔阻詐騙受害人匯款，推動「與詐團搶人」防詐策略，積極與百工百業跨域合作及異業結盟，透過資源共享方式，由警方提供最新防詐資訊予各行業轉發分享，再藉由各行業回饋可疑詐騙情資的合作模式，用「熊讚的守護」全面防護屏東鄉親錢財不遭詐，統計至今已成功阻詐近4億元的詐騙金額。警局今（30）日特與屏東市玉皇宮、慈鳳宮、屏東郵局、新光銀行東港分行、吉隆鋼鐵及中洲建設等在地信仰中心、金融機構與產業龍頭攜手召開記者會，期望透過宗教信仰、金融體系與企業影響力及社會資源，推動「全民防詐」計畫，打造屏東為安全、可信賴的宜居生活環境。

屏東警方統計， 114 年 1 至 9 月受理詐欺案件 3,783 件，較去年同期減少731件；財損金額15億3,181萬元，減少2億1,165萬元；攔阻金額1億7,938萬元，增加 4,025 萬元，總計減少民眾近 4 億元受詐財損金額。查扣不法所得 7,127 萬元，增加 5,136 萬元。其中於今年9月更與新光銀行東港分行合作，成功攔阻一起金額高達1,200萬元的詐騙案，不僅即時守護民眾財產安全，更將犯嫌逮捕到案，展現警銀合作打詐的具體成果。

警察局長甘炎民表示，警方將持續與宗教團體、金融業、營造業、運輸倉儲、計程車行、金融保險、批發零售、住宿餐飲、百貨與超商業者及網購平臺等百工百業結盟，透過各行各業的專業知能，主動發掘詐欺犯罪情資並提供警方偵辦，杜絕詐騙產業鏈，只要攔阻千萬元以上財損或協防表現優異的人員，警察局將頒發限量版的「屏安護民」警察熊，以表揚防詐盟友作「熊讚的守護」。

警方同時提醒鄉親，11 月「全民普發現金 1 萬元」政策開始實施，務必提高警覺，謹防詐騙，請謹記「普發萬元防詐四不原則」：不點擊可疑連結、不填寫個資帳號、不匯款任何費用、不轉傳陌生訊息，共同守護財產安全。另提醒民眾，政府不會以「簡訊」或「電子郵件」通知民眾前往不明網站填寫個資領款，也不會要求至「ATM或網銀」操作轉帳。

▲屏東警方提醒鄉親，11 月「全民普發現金 1 萬元」政策開始實施，務必提高警覺，謹防詐騙，請謹記「普發萬元防詐四不原則」：不點擊可疑連結、不填寫個資帳號、不匯款任何費用、不轉傳陌生訊息，守護財產安全。（圖／屏東縣政府警察局提供）