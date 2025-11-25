成功阻詐800萬元 翁章梁拍片籲勿輕易上當

竹崎地政與竹崎警方近期成功攔阻800萬元詐騙案，縣長翁章梁前往朴子地政取景拍攝防詐宣導短片／嘉義縣府提供





詐騙態樣層出不窮，嘉義縣政府地政處竹崎地政事務所與竹崎分局員警近期成功攔阻800萬元詐騙案，縣長翁章梁為向大眾宣傳不動產詐欺案件的手法與話術，今天(25日)在朴子地政事務所取景拍攝防詐宣導短片，改編自真實案例，強力呼籲民眾別輕易上當受騙。

警察局說，被害人A先生為繳納老婆的醫藥費，在急用資金需求下，於網路臉書上看到輕鬆貸款的消息，聲稱只要將房屋土地作為擔保，即可輕鬆貸款，A先生一時被錢沖昏了頭，一步一步落入詐騙集團陷阱之中，以房屋作為擔保借款200萬元，不料詐團卻從中抽取高達40萬手續費。

A先生雖覺得有異，但因無法解決燃眉之急，遂繼續聽從詐欺集團建議，至竹崎地政事務所將名下房屋抵押給聲稱借貸公司代書，地政人員察覺有異，通報員警到場，成功將A先生從一連串的詐欺騙局中拯救，守護名下價值高達800萬的房產。

翁章梁表示，希望藉由生動、寫實的劇情，呼籲鄉親絕對不要隨意瀏覽網路輕鬆貸款圖文資訊，就輕易將自己的房產、不動產拿來抵押借貸，有貸款需求，務必尋求正規金融機構，感謝地政處、警察局攜手守護民眾生命財產安全。

地政處提醒民眾也可申請「地籍異動即時通」，一旦房產被申請買賣、拍賣、抵押權設定等，系統會立刻以簡訊或電子郵件通知申請人，多一點防範意識，令詐騙無從得逞。

