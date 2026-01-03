成功預言希特勒崛起、新冠疫情！末日先知曝2026年恐有「7船海戰」

16世紀的法國籍猶太裔先知諾查丹瑪斯（Nostradamus）。（圖／翻攝自維基百科）

16世紀的法國籍猶太裔先知諾查丹瑪斯（Nostradamus）不但成功預言了法國大革命、希特勒崛起、911事件，還有研究者透過他的《諸世紀》（Les Prophéties）預言集，解讀出火車、飛機、電影、原子彈等重要發明的出現。如今隨著新年的到來，人們也開始關注這位「末日先知」如何描述2026年的世界。

據《紐約郵報》報導，既是占星師也是醫師的諾查丹瑪斯，生前與教會關係緊張，並以晦澀詩句描繪未來世界的崩解景象。數百年來，後人不斷嘗試將他的文字與現實事件對照，從1666年的倫敦大火（Great Fire of London）、希特勒崛起，911事件、COVID-19疫情，乃至英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）與教宗方濟各（Pope Francis）的逝世，甚至是2024年元旦的日本能登半島強震，都被視為可能的應驗。

廣告 廣告

諾查丹瑪斯之所以被稱為「末日先知」，與其人生經歷密不可分。他深受《舊約聖經》（Old Testament）中審判與天譴敘事影響，更在瘟疫中痛失妻子與年幼子女。作為醫師卻無力拯救至親的挫敗，使他轉而透過預言，試圖警告整個人類即將面對的苦難。1555年出版的《諸世紀》預言集，以四行詩的形式描繪戰爭、瘟疫、天災、政治暗殺與社會動盪，語言中充滿「腥風血雨」與毀滅意象，至今仍引發無數解讀與爭議。

回顧近年，諾查丹瑪斯被認為曾預言2025年將迎來俄烏戰爭終結、巨大小行星撞擊地球、亞馬遜洪水，以及1個水生帝國的崛起。然而現實發展顯得曖昧不明。烏克蘭戰事持續延燒，儘管外界傳出俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）正在美國協助下評估和平方案，停火仍未實現。美國國家航空暨太空總署（NASA）則指出，2025年已有191顆小行星危險掠過地球，但並未造成毀滅性撞擊。

亞馬遜流域方面，在長期乾旱後，埃納河（Ene River）於今年2至3月遭遇豪雨，引發嚴重洪水，對阿沙寧卡（Asháninka）原住民社群造成重大衝擊。至於「水生帝國」，雖未以王國之姿現身，但仰賴大量用水冷卻的人工智慧（AI）資料中心迅速擴張，已被部分評論者視為另1種形式的「水生帝國」，同時也帶來龐大的環境代價。

展望2026年，諾查丹瑪斯並未留下明確標註年份的預言，但信徒與研究者仍從編號為「26」的四行詩中尋找線索。其中，《第一世紀》第26首提及「偉人將於白晝遭雷霆擊倒」，常被解讀為政治暗殺或政權遭遇挑戰的象徵。《第二世紀》第26首所說的「提契諾邦（Ticino）血流成河」，則引發不同詮釋。提契諾邦是瑞士南部的義大利語區，近年因臍帶血幹細胞保存制度的發展，被認為可能象徵與「血」有關的醫療與科技用途，而非單純指暴力事件。

此外，在地緣政治層面，《第七世紀》第26首描述7艘船引爆致命海戰，常被聯想到南海局勢。中國大陸、台灣、越南、馬來西亞、汶萊、印尼與菲律賓對相關海域皆存在主權聲索，7國角力的局勢，使詩句中的「7艘船」顯得格外耐人尋味。至於《第一世紀》第26首中「蜂群崛起、夜間伏擊」的意象，則被部分人士解讀為群體意識形態的擴張，象徵極權與法西斯政權在全球政治中持續滋長。

無論這些詩句究竟是精準預言，還是後人牽強附會，諾查丹瑪斯的文字始終如一面陰暗的鏡子，映照出人類對未來的不安與恐懼。隨著2026年逼近，這些古老詩句再度被翻出檢視，或許更重要的，不是《諸世紀》是否真的預見了未來，而是提醒人們必須對戰爭、權力慾望與大自然的力量戒慎恐懼。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

逛好市多男友看上「大台攝影機」！她一看傻眼 網笑：葉黃素考慮一下

孝子照顧百歲爸幾十年「突然沒到醫院」 醫知原因無奈嘆：醫院的人生百態

新婚8個月成永別！鐵皮屋凌晨惡火 夫妻房間驚見「2大易燃物」