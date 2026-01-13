▲成功高中國中部籃球隊突破隊史記錄，首度挺進JHBL全國八強。（圖／彰化榮家提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】114學年度 JHBL（國中籃球聯賽）男子組賽事中，彰化縣立成功高中國中部籃球隊展現高度團隊韌性與拚戰精神，在資格賽與12強複賽中一路過關斬將，並於1月12日關鍵戰役中以84比82力克鳳甲國中，首度於校史上晉級全國八強，寫下重要里程碑。彰化縣長王惠美向成功高中國中部表達賀喜之意，也為彰化孩子的精彩表現感到驕傲，期許球員持續突破自我、再創佳績。八強賽將於4月15日至19日在新北市板橋體育館舉行，屆時邀請彰化鄉親一起為彰化孩子加油！

該場關鍵戰一開賽即陷入拉鋸，雙方比分多次互換領先，戰況緊繃至最後一刻。成功高中國中部由林政祥扛起攻防重任，繳出24分、8助攻、6抄截的全能表現，在關鍵時刻穩住節奏；陳邑官、高渝栩與梁博恩適時挺身而出，提供穩定火力支援，讓球隊始終緊咬比數、不落下風，最終成功守住勝利，搭上JHBL八強末班車。

回顧本屆賽事，成功高中國中部自資格賽起步，接連擊敗多支勁旅，於複賽階段以1勝2敗成績取得分組第二，歷史性闖進12強，並在高張力競爭中再下一城，挺進全國八強，展現球隊整體戰力與心理素質的成熟蛻變。

成功高中籃球隊歷經多季扎根與累積，自109學年度起逐步重建訓練體系、厚植基層實力。高中部籃球隊先於114年12月27日關鍵戰役晉級HBL全國八強；國中部籃球隊亦於現在同步開花結果，讓「成功」之名在高中組與JHBL國中組賽場上同時發光。

隨著成功高中國中部首度挺進JHBL八強，不僅為校隊寫下嶄新歷史，更彰顯彰化縣長期深耕校園體育、完善培訓與競賽資源的具體成果，後續八強賽事將於北部賽場登場。縣府將持續作為最堅實的後盾，陪伴孩子勇敢迎戰，讓彰化的青春戰力在全國舞台上持續閃耀光芒。