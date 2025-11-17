成功、勝利國小攜手 文資教育扎根

中西區成功國小推出「成功赤嵌首部曲-重現赤嵌的最後一哩路」活動，讓尚未回到原校園的孩童，認識自己的社區。 （成功提供）

記者林雪娟∕台南報導

台南是文化古都，中西區成功國小、東區勝利國小，參與文化部文資保存教育推廣活動，落實中小學文化資產教育向下扎根目標，一個讓赤嵌風華再現、一個是東門甜到冒火，透過培育下一代文化公民，共創文資新風景。

教育局表示，文資保存不僅是保存建物、遺跡，更重要乃將文資變成教育資源，並從小扎根，讓學校成為連過去與現在重要角色，透過教育、體驗、互動、認識機制，培養下一代文化公民，讓學生理解與傳承在地故事。

位於赤嵌文化園區旁的成功國小，推出「成功赤嵌首部曲-重現赤嵌的最後一哩路」文化資產保存教育計畫，創新整合社會、藝文、健體三大領域，規劃五大子課程，讓學生實地踏查古蹟、運用數位學歷史、透過ＶＲ體驗歷史事件及製作古蹟模型，深入認識在地古蹟，培養文資保存價值觀。校方表示，學校將搬回重建後的校舍，孩子更能感受社區歷史文化底蘊，孩子鑑往知來。學童指出，透過ＶＲ，猶如回到大航海時代，一窺荷蘭人建造普羅民遮城過程和大天后宮中螭首。

勝利國小則是「探索東城—運糖之路」，穿越古今看東門，探索「滿街是糖．甜到冒火」故事。校方表示，大東門是往昔府城通行最熱絡城門之一，許多業主與糖商聚集附近，並有各項宗教，至今仍保留珍貴的文化遺跡及人文記憶，規劃「東門街大火三天」特殊歷史事件為創新活動設計，將周遭地景融入闖關設計中，透過解謎任務、結合地圖並繪製東門大街，讓孩子關注歷史人文和社區。