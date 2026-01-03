成勛捲朴娜勑「車內活春宮」風波？3年前「激戰卡住送醫」再衝熱搜

有韓網友推測，和朴娜勑在車上發生關係的主角是成勛，引發熱議。（圖／IG@wooju1025、sunghoon1983）

40歲南韓知名女星朴娜勑，自去年傳出非法用藥風波後，近日又爆出對前經紀人職場霸凌，甚至逼迫他們在車上目睹她與男性友人的性愛過程。消息曝光後，韓網紛紛對該位男性友人的身分充滿好奇，懷疑是否為曾合作《我獨自生活》的緋聞男星成勛。

據韓媒《Channel A》報導，媒體獨家掌握了朴娜勑前經紀人遞交給勞動局的申訴書，準備控告朴娜勑職場霸凌。書中內容提及，朴娜勑趁前經紀人開車時，坐在後座與另名男性友人發生關係，逼迫前經紀人目睹全程；且過程中間多次踢踹椅背，不僅嚴重威脅交通安全，也對其身心造成極大傷害。

消息曝光後，隨即在韓國各大論壇引發熱烈討論，也讓昔日與朴娜勑傳出緋聞的男星成勛再次成為話題。有網友再度翻出 2023 年瘋傳的一張對話截圖，爆料朴娜勑與成勛曾因行為太過激烈，雙雙「卡住」後送醫急診，進而推測成勛可能是這次「車內活春宮」的主角之一。不過，兩人當年早已聲明，會對不實謠言提出告訴。

不過，外界仍普遍認為對方極大可能是朴娜勑的前男友。前經紀人表示，朴娜勑不僅將這位前男友掛名為公司員工，領取高額薪水，還挪用公司 33億韓元，只為幫該名男子繳納豪宅租屋保證金，涉嫌違反多項罪名。目前相關證據皆已交由警方偵辦中。

