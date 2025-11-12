成台灣女婿1年了！被問中國攻台支持「家鄉還是媳婦家？」 薄瓜瓜這麼說

[Newtalk新聞] 前中共政治局委員薄熙來之子薄瓜瓜去年與台灣羅東博愛醫院創辦人許文政孫女許惠瑜完婚，成為台灣女婿。近日，薄瓜瓜在社群平台X發文反思兩次世界大戰結果。不過，自稱是「作家崔成浩」的帳號轉載文章後反問「如果打台灣，你是支持家鄉，還是支持媳婦家？」對此，薄瓜瓜也在留言回應了。





薄瓜瓜日前在社群平台Ｘ發文，反思兩次世界大戰。他表示，在第一次世界大戰中，有14萬中國勞工冒著極大危險，遠赴歐洲前線支援英國和法國。他們清除地雷、挖掘戰壕、修建道路。但這是一場無人感激的犧牲，因為《凡爾賽條約》將德國佔領的中國領土割讓給日本。背叛的痛楚點燃了1919年的五四運動，這場運動激勵了下一代革命者。

薄瓜瓜續指，在第二次世界大戰中，中國損失了兩千萬人——這超過了整個歐洲戰場（不包括蘇聯）的總數。但1935年的一二九運動讓分裂的國家團結起來。紅軍與藍軍肩並肩站立，美國人也加入其中。「因此，除了感謝老兵之外，我們切不可忘記：無論因背叛或結盟，我們的命運始終緊密相連。我們會有晶片製裁和貿易爭端，但我們共同擁有的永遠大於分歧。」





一位名為「作家崔成浩」的帳號也轉發薄瓜瓜的文章，並表示，「寫得不錯，可是，如果打台灣，你是支持家鄉，還是支持媳婦家？」對此，薄瓜瓜則回覆說，「我只支持兩岸和平」。 圖: 擷自 X





雖然貼文是在反思兩次世界大戰，不過，一位名為「作家崔成浩」的帳號也轉發薄瓜瓜的文章，並表示，「寫得不錯，可是，如果打台灣，你是支持家鄉，還是支持媳婦家？」對此，薄瓜瓜則回覆說，「我只支持兩岸和平」。

