成吉思汗員工內戰？前主管挺館長「給薪超大方」曝致命缺點

娛樂中心／徐詩詠報導



過去以經營健身房起家的網紅館長（陳之漢），近期和 3 名資深員工發生金錢糾紛。對此館長公開否認指控，3名資深員工也分別在社群進行詳細說明。不過，日前一名館長前員工公開聲援他，直言館長不僅對員工好，薪資也給得大方，唯一缺點就是太念情。









3名資深員工日前在社群毀滅式爆料館長。（圖／翻攝館長臉書）



一名自稱館長前員工的健身教練「@black_0625」在 Threads 發文表示：「身為中生代主管、任職5年，當了3年多的主管跟培訓銷售教官，館長對員工很好，薪資方面比同業高很多，也給了我非常好的舞台。他確實是一個好老闆，只是最大的優點也是缺點，就是太念情了。」

前健身房主管出面替館長聲援，稱他對員工好，給薪水也相當大方。（圖／翻攝館長臉書）





他進一步指出，過去成吉思汗有不少具備能力且優秀的中階主管離職，是因為一級主管會把事情吃掉或是屏蔽。他重申：「後期礙於主管開會討論的提案，我都一一被一級主管擋掉，我才深知與公司理念不合而離職。至少在成吉思汗的這5年，我學習成長了很多，而且館長真的很替底下的人著想。希望館長能逢凶化吉。」





原文出處：成吉思汗「員工內戰」？前主管挺館長「對員工好給薪大方」曝致命缺點

