成吉思汗女教練控遭「集體性霸凌」還被逼離職 新北勞工局說話了

「館長」陳之漢經營的健身房「成吉思汗健身俱樂部」，近日爆出有女教練遭到集體性霸凌。翻攝自YT



由網紅「館長」陳之漢經營的「成吉思汗健身俱樂部」傳出有女教練遭到集體性霸凌，在拒絕已婚店長告白後，不但疑似遭到對方報復，被以考核未過、業績不佳、挑撥同事等理由逼退，轉往蘆洲館後，又遭教官多次傳露骨字眼騷擾，導致女教練身心受創，甚至一度想不開，直到近期才在友人鼓勵下，向新北市勞工局申訴。對此，成吉思汗健身房也做出回應了。

近日一名任職於成吉思汗三重館、蘆洲館的女教練向《鏡週刊》指控，任職期間被一名已婚店長追求，不但經常以關懷為由和她攀談，下班後更經常於凌晨1點後打電話找她聊天，且幾乎都是在談論個人私事，一聊就是4個小時，直到凌晨5點才願意掛電話。上班的時候還會利用每天1小時的休息時間，藉故帶她出去，最後更對女教練告白，希望能和他交往，結果被女教練打槍。

沒想到該名店長告白被拒後，竟惱羞成怒，以各種方式嘗試逼退女方，後來女教練轉至蘆洲館教課，和教官談及很感謝蘆洲館店長教會她不少實務經驗時，教官竟回她「給他X」、「獻上你的XX」等語，對外求助後更遭到集體霸凌，還被要求在休息時間上課、簽下自願離職書，一度讓她想不開。

針對女教練指控遭到性霸凌，成吉思汗方面表示不方便回應，勞工局則表示，目前尚未接獲申訴，後續如接獲將立即啟動調查，向雙方了解事件始末以釐清案情，同時也將一併提送「新北市政府就業歧視評議及性別平等工作會」審議，若違反性別平等工作法規定屬實，將依法開罰。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

