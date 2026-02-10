成吉思汗爆性騷擾！女教練遭辱「獻身換業績」館長方反應曝

館長經營的健身房近期爆出性醜聞。（圖／翻攝自館長惡名昭彰YouTube頻道）





網紅館長「陳之漢」經營的成吉思汗健身俱樂部，近期傳出女健身教練遭集體霸凌，且內容涉及性暗示，令她身心俱疲，求助身心科醫師並轉到其他館任職，沒想到卻又遇上教官言語性騷擾，事後還慘遭霸凌，導致她身心狀況極差，一度萌生輕生念頭。

根據《鏡週刊》報導，一名被害女教練出面指控，她在2023年於新北三重館任職時，被已婚店長在凌晨1點電話騷擾，拒絕對方的告白後，該店長又不斷找理由將她逼退，最後女教練收到恩師K教官邀請轉往蘆洲館任職，沒想到卻遭到對方言語性騷擾與職場霸凌，讓長期身心俱疲的她，多次因突發性恐慌症送醫，最近才在朋友鼓勵下向新北市政府勞工局申訴。

對此，《EBC東森娛樂》詢問館長助理，截稿前尚未取得回應。而新北勞工局則表示，目前尚無當事人申訴資訊，後續一旦接獲申訴，將立即啟動調查程序，向雙方了解事件始末釐清案情，並提送「新北市政府就業歧視評議及性別平等工作會」審議，若確認違反性別平等工作法規定，將依法開罰，絕不寬貸。

