成員捲宏福苑大火爭議 民建聯指立法會選情告急

（中央社台北5日電）目前是香港立法會第一大黨的建制派民建聯，其成員黃碧嬌被指有份推動宏福苑大維修，遭網友猛烈批評。面對將於7日舉行的立法會選舉，民建聯近日兩度指選情告急，主席陳克勤更拍片指該黨被中傷詆毀，選情「非常嚴峻」。

宏福苑大火主因之一是維修工程問題。不少宏福苑居民早已不滿上屆業主立案法團通過天價維修工程。

民建聯黃碧嬌曾是上屆宏福苑業主立案法團顧問，曾為維修工程護航，在大火後遭網友猛烈批評。民建聯曾發聲明，指網上有許多對民建聯的中傷抹黑及不實謠言，若證實包括黃碧嬌在內的任何民建聯成員存在違法行為，絕不姑息。

面對立法會選舉，民建聯近日兩度指選情告急。民建聯2天前在其臉書發文，指支持立法會選舉如期舉行，又指過去一段時間網上輿論出現對民建聯的一系列抹黑，均屬虛構失實指控，「是有組織打擊民建聯的選情」。現時民建聯「選情嚴峻」、「全面告急」，呼籲市民一定要在星期日出來投票支持民建聯，「一票不能少」。

民建聯臉書昨天上載主席陳克勤的影片，指有人利用這次災情抹黑民建聯，嚴厲譴責毫無事實根據的中傷和詆毀，民建聯要求政府獨立全面調查火災，堵塞和監管現有制度的漏洞，「我們一定要一查到底，追究責任，還我們死傷者一個公道」。

陳克勤又指，民建聯選情「非常嚴峻」、「很需要你手上的一票」、「一定要堅定支持民建聯」。

民建聯目前是立法會第一大黨，有19個議席，今屆派出26人參選。

香港星島日報專欄大棋盤今天刊文，指在宏福苑火災慘劇下，社會仍陷於悲傷之中，競選氣氛明顯不及之前，多名候選人都預計今次立法會選舉投票率難望有重大突破。

文中又指，民建聯近日在火災中捲入輿論風暴，被網民狙擊，甚至面對建制友黨「搶票」。有建制中人分析，火災事件對民建聯地區直選選情影響較大。

2021年香港立法會選舉沒有泛民主派參選，地方選區投票率只有30.2%，為歷屆最低。（編輯：陳鎧妤）1141205