成員涉宏福苑大維修風波 民建聯：若違法絕不姑息

（中央社台北1日電）香港宏福苑業主立案法團去年通過天價維修工程，曾引起居民不滿，也被指為火災元兇。建制派民建聯區議員黃碧嬌曾任宏福苑業主立案法團顧問，為大維修護航，在火災後遭網友猛烈批評。民建聯發聲明表示，若證實成員有違法行為，絕不姑息。

宏福苑發生火災時，全部8座大廈正進行大維修。宏福苑業主立案法團去年1月通過3.3億港幣（約新台幣13.3億元）的天價維修方案，每戶要支付約16萬至18萬港幣的維修費，居民不滿維修費過高及有圍標之嫌，要求召開特別業主大會，罷免業主立案法團重新決定維修方案。

當時黃碧嬌擔任法團顧問，並為維修工程護航。黃碧嬌臉書去年8月曾發文，指大維修工程正進行得「如火如荼」，必須為順利完成大維修支持現屆法團繼續留任；並指當時協助居民的民主黨成員、反圍標大聯盟召集人莊榮輝挑撥居民，妖言惑眾。

事後居民成功推翻舊業主立案法團，選出新法團，但因因舊法團已與承建商就維修工程簽約，工程惟有如期進行。

大火後不少網友對黃碧嬌作出猛烈批評。

民建聯4天前在臉書首次發聲明，指網上出現針對民建聯的不實抹黑言論，民建聯從未參與宏福苑大維修的招標及任何相關工程事宜。對於失實謠言，保留追究法律責任。

民建聯11月30日第2度在臉書發聲明，口風有變。聲明表示，若經有關部門全面及公正調查後，「倘證實包括黃碧嬌在內的任何民建聯成員存在違法行為，我們絕不姑息，並支持依法依規作出嚴正處理。」

聲明又表示，公道自在人心，呼籲各界在調查結果公布前，避免作出未經證實的揣測。

據香港信報11月27日報導，黃碧嬌向記者表示，目前最重要是協助居民，她不清楚工程最新進度，不便回應，希望交由執法部門調查。黃碧嬌強調，她於去年9月法團換屆後已不是法團顧問。（編輯：陳鎧妤/廖文綺）1141201