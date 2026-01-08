成多國執法目標 太子集團董座陳志柬埔寨落網、引渡中國

太子集團（Prince Group）創辦人暨董事長陳志，長期涉跨國詐騙與洗錢，2025年10月曾遭美國司法部起訴並發布通緝。昨（7）日柬埔寨政府證實，應中國主管部門請求，6日在境內逮捕陳志等3名中國公民，並依法完成引渡程序。陳志已被遣返中國，接受相關部門後續調查。

陳志落網被引渡中國、遭撤銷柬埔寨國籍

柬埔寨內政部指出，當局6日已逮捕3名中國籍人士，分別為陳志、徐繼良（Xu Ji Liang，音譯）和邵繼輝（Shao Ji Hui，音譯），在此之前，柬中兩國執法單位已就此案展開數個月聯合調查，最終應中國當局要求，依法採取逮捕行動，並將他們引渡至中國。且根據柬埔寨法律規定，陳志於2025年12月已被撤銷柬埔寨國籍。

陳志1987年出生於中國福建，2014年取得柬埔寨國籍，隔年擔任太子集團董事長，該集團事業版圖遍及全球30多國，旗下企業多達數十家，涉及地產、金融與科技等多個領域。根據美國司法部，該集團被認為是「亞洲最大跨國犯罪組織之一」的掩護，且陳志與高層主管，涉嫌在多國運用政治影響力並賄賂官員，以掩護其非法活動。

「殺豬盤」手法曝光 誘騙投資後捲款消失

美國司法部於2025年10月起訴陳志，指控他主導柬埔寨多個詐騙園區，迫使遭販運的勞工從事詐騙，非法獲利高達數十億美元。檢方指控，太子集團在柬埔寨境內，興建多處詐騙園區，大規模招募外籍勞工從事電信、網路詐騙，還涉及人口販運與強迫勞動等違法活動。他們經常透過假求職廣告吸引外國人，其中多為中國籍，前往園區後強迫從事詐騙。

詐騙園區的勞工在暴力威脅下，被迫執行「殺豬盤」（pig butchering）詐騙，殺豬盤是一種加密貨幣投資詐騙手法，先以感情或投資機會，取得受害者信任，待對方投入大量資金後，再一舉捲款消失，受害者遍布全球，造成數十億美元損失。

美國祭出制裁 太子集團遭列為跨國犯罪組織

若陳志在美國被定罪，因電信詐欺及洗錢共謀罪等，最高將面臨40年有期徒刑。此案涉及約12萬7271枚比特幣，這些資產已被查扣，依現價估算價值超過110億美元，新台幣約3742億元，為美國史上最大規模的加密貨幣查扣案之一。

陳志除被美方起訴外，歐美及亞洲多國當局已針對太子集團控股，展開密集的資產查扣行動。美國財政部也宣布將太子集團列為跨國犯罪組織，並對集團本身及旗下146個相關實體與個人，實施全面金融封鎖制裁，凍結其在美資產並禁止金融往來。

太子集團在台行騙多年 逾45億資產遭查扣

太子集團洗錢據點之一就在台灣，傳陳志至少進出台灣10多次，台北地檢署仍在偵辦太子集團涉入在台博弈、洗錢等案件，自2025年11月起發動搜索行動，陸續收押8名台籍幹部，相關案情仍在持續調查中。

太子集團自2016年起，陸續在台灣設立多家空殼公司，進行詐騙與洗錢等犯罪行為。集團分別在台經營線上博弈、購買豪宅洗錢、設立地下匯兌組織，還透過豪華遊艇走私。檢方查扣18筆不動產含11戶「和平大苑」豪宅、48個停車位、34輛豪車、數千萬元現金，總金額逾45億元。

至於首腦陳志涉嫌大規模詐欺與跨國洗錢等重大犯罪，成為多國政府執法目標，這次在柬國境內落網並遣返中國，是否牽動更多跨境執法合作，後續發展仍待進一步觀察。