成大九件教學實踐計畫獲肯定 獲獎數全國頂大之冠

成功大學一一三年度共有九件教學實踐研究計畫獲教育部績優肯定，獲獎數居全國頂尖大學之冠。（成大提供）

記者林怡孜／台南報導

國立成功大學深耕教學創新再傳捷報。教育部近日公布一一三年度「大專校院教學實踐研究計畫」績優名單，全國僅遴選一百八十一件優秀計畫，成功大學共有九件計畫入選，獲獎數居全國頂尖大學之冠，同時創下校內歷年新高，展現成大在教學創新與研究實踐上的領先地位。

成大表示，本次獲教育部肯定的教師，分別來自師資培育、人文社會、設計、工程、醫護及管理等多元領域，包括：師資培育中心郭旭展教授、彭淑玲教授；外國語文學系高郁婷副教授、建築學系沈揚庭教授、工業設計學系陳璽任副教授、航空太空工程學系陳偉良副教授、護理學系王維芳臨床助理教授、物理治療學系洪菁霞教授，以及國際經營管理研究所張佑宇教授，顯示成大作為綜合型研究大學，在跨域教學與創新課程設計上的整體實力。各項計畫聚焦提升學生學習成效，結合研究方法導入課程設計、教材開發、科技應用與教學評量，強化理論與實務的連結。

教育部自一年０七起推動「教學實踐研究計畫」，鼓勵教師將研究精神融入教學現場，透過實證方式檢驗教學成效。一一三年度全國共有一千六百餘件計畫申請，經嚴格審查後僅有一百八十一件獲選，成大在眾多學校中脫穎而出，競爭激烈。

此次獲獎計畫內容涵蓋跨域專題導向學習、設計思考、產業連結、數位與沉浸式科技應用，以及永續發展與社會關懷等主題。例如，師資培育課程融入SDGs議題，外語教學結合Podcast提升學生口說能力，設計與工程領域導入實作與科技應用，醫護與管理領域則強化產業接軌與問題解決能力，全面回應高等教育培育未來人才的核心目標。