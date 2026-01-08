成大創產所進駐龍崎光節 藝術走入山林日常

《心序之核》使用龍崎在地土壤創作，象徵循環、秩序與內在和諧。（成大提供）

林怡孜／台南報導

國立成功大學創意產業設計研究所師生走進台南龍崎山區，從地方視角出發，策劃燈光裝置藝術展《迴望失序的維度》，即日起至三月一日於7-ELEVEN龍崎門市前後方木棧區展出。展覽透過兩件燈光藝術作品，轉譯龍崎的天空、土地與生命經驗，邀請民眾在光影之中，重新思考人與自然的共生關係。

本展由成大創產所教授陳明惠策劃指導，集結三位博士班藝術家共同創作，展出期間亦與「二０二六龍崎光節：空山祭」同步，希望透過藝術形式提升龍崎地景與生態的能見度，讓更多人看見這片山城所蘊含的自然能量與文化深度。

廣告 廣告

創作團隊在展前投入長時間田野調查，實地走訪龍崎山林與聚落，並與在地居民建立互動關係。佈展期間，不少居民主動關心創作進度、協助借用器材，這些日常互動也讓藝術家逐漸融入地方，從外來創作者轉變為社區的一份子。

《鳥瞰空山》以飛行視角呈現山林意象，引導觀者重新思考自身在自然中的位置。（成大提供）

展出作品之一《鳥瞰空山》，以飛行與俯瞰視角為靈感，透過光影裝置引導觀者想像站在更高維度觀看世界，提醒人類在自然之中其實同樣渺小；另一件作品《心序之核》則使用龍崎在地土壤製作圓形陶作，懸浮於空間之中，呈現動靜交錯的節奏，象徵循環、秩序與內在平衡。

陳明惠表示，現代社會常將人與自然視為對立關係，展覽以「迴望」為概念，希望透過藝術引導大眾重新理解人類與萬物共處於多重維度之中，而兩件作品也正好呼應龍崎的天空與土地特質。

《迴望失序的維度》展現成大創產所師生的創作成果，也透過藝術實踐串連校園與社區，讓研究走入生活場域，促進彼此交流與共學。