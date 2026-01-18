成大博士控違停不理…警員PO「藏尾詩」回酸：你是腦殘 下場出爐

記者簡榮良／台南報導

罵人最新價碼出爐！台南一名成大鄭姓博士在臉書社團抱怨，網狀違停歸仁分局不理，還酸「很暖」。莊姓警員一怒之下在貼文下留言「藏尾詩」，將每一句最後一個字拼湊起來就是「你是腦殘」，鄭男認為名譽受求償10萬元，警員聲稱有房貸還要照顧父母，難以和解。案經法院審理，法官認為「腦殘」一詞侵害名譽有限，判警賠5000元慰撫金。

台南一名成大鄭姓博士在臉書社團抱怨，網狀違停歸仁分局不理，遭警員以藏尾詩回酸。（示意圖／資料照）

根據判決書指出，就讀成大的鄭姓博士，因不滿路上車輛違停，警方卻毫無作為，於「我在歸仁的大小事」PO文抱怨；引來莊姓警員以個人帳號留言「2486」，稱這類違規不可能不舉發，懷疑鄭博士未依規定檢舉才被分局打槍，雙方在留言區另闢戰場。

廣告 廣告

其中，莊姓警員又寫藏尾詩回敬：「我今欲待說與你、喜鵲烏鴉一家是、歡聲樂里今鉻腦、妳聽讒言我心殘」。仔細看，將每一句最後一個字拼湊起來就是「你是腦殘」，加上2486在網路語境帶有愚蠢意思，鄭博士主張貶損他的名譽與社會評價，向警員求償10萬元。警員則說，2486源自日語「アスパラ」，意思是蘆筍，他不滿分局被攻擊才出言反擊，他有房貸還要照顧父母，難以和解。

案經法官審理，認為2486與藏尾詩「你是腦殘」，構成侵害名譽，但貶損程度有限，判警員賠償5000元慰撫金。

更多三立新聞網報導

不只墾丁…敲響國旅喪鐘！小琉球「1原因」登島數腰斬

主播林宸佑「馬德」疑涉《國安法》遭羈押禁見！電視台發聲了

罔顧人命？高雄某旅館裝修…幾斤重鋼板吊懸空「頭皮發麻」 市府說話了

異常死亡…爆發今年首起「蛋中雞禽流感」！屏東養雞場撲殺8640條命

